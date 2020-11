Očiščenje: Anarhija (The Purge: Anarchy) je nadaljevanje uspešnice Očiščenje (The Purge), ki je navdušila ljubitelje grozljivih filmov. Dogajanje je znova postavljeno v distopično prihodnost, v kateri v ZDA obstaja dan očiščenja, ko so dovoljeni vsi zločini. Kdor ne želi ubijati ali biti ubit, se mora skriti do zore. Mlademu paru med vožnjo domov na večer očiščenja zmanjka goriva, zato se morata v mestu skriti pred zamaskiranimi napadalci na motorjih. Pot jima prekrižajo maščevalec, ki je med očiščenjem izgubil družino, ter mati in hči, ki iščeta pomoč pred napadalci njunega doma. Peterica neznancev se odloči združiti moči in zlepa ali zgrda preživeti najbolj peklensko noč v Los Angelesu ...

Frank Grillo v Očiščenju: Anarhija

S pisanjem se je očistil lastnih strahov

Uspešno serijo filmov je ustvaril James DeMonaco, ki je režiral prve tri filme od petih in spisal scenarij za vse. Prvi film je bil namreč tako uspešen, da so sledila kar štiri prav tako uspešna nadaljevanja. Najnovejši film iz franšize bo v kinematografe predvidoma prišel prihodnje leto.

Navdih za strašljivo zgodbo je DeMonaco črpal iz lastnih strahov. "Najbolj me je strah ameriške družbe in orožja," je v intervjuju povedal DeMonaco. "Očiščenje sem napisal prav zaradi našega odnosa do orožja in nasilja," še dodaja in prizna, da se skozi pisanje očisti lastnih strahov in obsesij.

Precej strašljivo je biti starš

DeMonaco se strinja tudi z glavnim igralcem Frankom Grillom, ki meni, da je ena od najbolj strašljivih stvari tudi starševstvo. "Imam tri otroke, ki odraščajo v New Yorku. Najbolj me je strah naključnega nasilja," je povedal Grillo, ki v Očiščenju: Anarhija igra samotarskega vojaka, ki je nekoč izgubil sina, zdaj pa se na noč očiščenja odpravi na maščevalni pohod proti odgovornim za njegovo izgubo.

Anarhija: Očiščenje bo na Planetu v nedeljo ob 23.25.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.