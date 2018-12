Legendarni Snoopy bi moral imeti drugačno ime

Le kdo ne pozna legendarnega Charlieja Browna, Snoopyja, Lucy in preostalih sprva stripovskih likov, ki so kasneje zaživeli tudi v risankah in ki so znani pod imenom Arašidki? Pred skoraj 70 leti jih je ustvaril Charles Schulz, že jutri ob 11.20 pa si boste lahko animirano mojstrovino z naslovom Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie) premierno ogledali na Planetu.

Čeprav so Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus in preostali iz druščine Arašidkov že kultni domišljijski liki, pa vendarle obstaja nekaj zanimivosti, za katere morda do zdaj še niste slišali.

Zanimivost št. 1

Snoopy bi sprva moral imeti povsem drugačno ime, in sicer Sniffy. A ko je Schulz ugotovil, da je Sniffy že psiček v nekem drugem stripu, se je spomnil na svojo mamo. Ta je vedno govorila, da bodo, če bodo kdaj imeli doma psa, tega poimenovali Snoopy. Tako se je davnega 10. novembra 1950 v stripu o Arašidkih prvič pojavil danes legendarni pes Snoopy.

Liki Arašidkov so dobili imena po ljudeh, ki so tako ali drugače zaznamovali življenje avtorja Charlesa Schulza. Zanimivost št. 2

Tudi poimenovanja nekaterih drugih likov so prišla iz avtorjevega življenja. Navdih je našel pri prijateljih in celo simpatijah. Linus, ki je eden od Arašidkov, je bil v resničnem življenju Schulzev prijatelj iz otroštva. Drobna rdečelasa deklica, v katero je zagledan Charlie Brown, pa je bila v resnici rdečelasa računovodkinja in avtorjeva ljubezen Donna Mae Johnson. Schulz jo je celo zaprosil za roko, a je njegovo snubitev zavrnila, sta pa kljub temu vse življenje ostala dobra prijatelja.

Zanimivost št. 3

Tudi Arašidki sprva niso bili Arašidki, temveč je strip nosil ime Li'l Folks. Ker je bilo to poimenovanje preveč podobno naslovoma dveh že obstoječih stripov (Li'l Abner in Little Folks), se je podjetje, ki je bdelo nad Schulzevimi stripi, strinjalo, da mora avtor najti drugo ime. In tako so se rodili Arašidki.

Film Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie) bo na slovenskih televizijah predvajan premierno.

Zanimivost št. 4

Posebna božična različica risanke z naslovom Božič Charlieja Browna (A Charlie Brown Christmas) bi morala vsebovati tudi posnet smeh občinstva – kot je to značilno za humoristične serije –, a se Schulz s tem ni strinjal. Želel je namreč, da si vsak gledalec sam ustvari vtis o risanki in da se sam od srca nasmeji tam, kjer se mu zdi to primerno.

Zanimivost št. 5

Mlajši sestri Charlieja Browna Sally Brown je v dolgih letih predvajanja glas posodilo mnogo deklic. Med letoma 1984 in 1986 tudi danes svetovno znana pevka Fergie (Stacy Ferguson). Lik je sinhronizirala, ko je bila stara komaj devet let.

Jutro ob 11.20 bo na Planetu na sporedu animirani film Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie), ki bo na slovenskih televizijah predvajan premierno. Ob 20. uri nas bo zabavala še uspešnica Jaz, baraba (Despicable Me).