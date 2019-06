Kdo je kdo v novi seriji Rešeno življenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka, 24. junija, ob 20. uri lahko na Planetu spremljate nagrajeno turško serijo Rešeno življenje, ki je bila ena najbolj gledanih serij lanskega leta. Čustvena zgodba si ne zakriva oči pred težkimi temami in v središče postavlja trpinčeno žensko, ki najde zaščitnika v moževem poslovnem partnerju. A kljub obojestranskim čustvom je ljubezen prepovedana, mož pa pripravljen na maščevanje ...

Nefes in Tahir

Nefes so še kot deklico prodali poslovnežu Vedatu, ki jo je vzel za ženo. V ujetništvu se je znašal nad njo in njenim sinom. Večkrat je poskusila pobegniti, a se je vsak poskus končal klavrno. Nefes je sinu le s težavo pojasnjevala modrice, prepričevala ga je, da je tepež le igra. Nato pa Vedata obišče poslovnež Mustafa, ki s seboj pripelje tudi svojo družino. Njegov mlajši brat Tahir opazi, da je Nefes žrtev nasilja, vendar ji žal ne more pomagati.

A pogumna ženska skuje načrt in s sinom uspešno pobegne, tako da se skrije v Tahirjevem vozilu. Misli, da bosta med vožnjo nekje izstopila, vendar zaspi. Zbudi se v Trabzonu ob Črnem morju, kjer Tahir odkrije ubežnika. Še sanja se mu ne, kaj vse ga čaka, da ju reši ...

Snemalna ekipa je jokala z Nefes

Trpinčeno Nefes igra zelenooka igralka İrem Helvacıoğlu, ki je bila rojena leta 1990 v Nemčiji. Kljub strašni življenjski usodi Nefes razmišlja trezno, nikoli ne obupa in ni tragična dama, ki čaka na princa na belem konju, ki bi jo rešil. Pri igranju izjemno težkega lika je İrem pomagal tudi psiholog, s katerim sta analizirala Nefes in njeno travmo, na igro se je pripravila tudi z branjem o nasilju v družini. Kljub temu je bilo igranje Nefes zelo težko.

"Med branjem scenarija sem postala zelo čustvena, med snemanjem prizorov pa sem dobila cmok v grlu in preplavil me je občutek grenkobe," je povedala igralka. "Verjetno se tudi zato gledalcem zdi igra tako realistična. S soigralci nas povezuje odlična energija, včasih celotna ekipa joče z nami," dodaja.

Tahir je vzor za turške moške

Njenega sprva nič hudega slutečega rešitelja Tahirja igra 31-letni Ulaş Tuna Astepe, ki je s soigralko İrem prejel turško medijsko nagrado zlati metulj za najboljši televizijski par. Tahir je impulziven, a zna priznati svojo napako in ravna po načelu časti. Čeprav se v Nefes zaljubi na prvi pogled, takoj, ko se zave, da je poročena, odmakne oči od nje in je ne pogleda več. Prav zato opazi modrice, ki jih drugi spregledajo.

Ulaş Tahirja opiše kot upanje za turške moške in primer, kakšni bi moški morali biti. "Tahir in Nefes sta simbol poguma in upanja, kažeta nam, kako biti človeški," pravi. Tahir je vročekrven, a že beseda iz Nefesinih ust ga zna ustaviti, po drugi strani pa je tudi ona pripravljena zanj prestreči kroglo.

Vedat ima le eno pozitivno lastnost

Na drugi strani spoznamo Vedata, ki dolgih osem let muči Nefes, a ji kljub nasilju nikoli ni uspel zlomiti duha. Negativni lik odlično upodablja 39-letni igralec Mehmet Ali Nuroglu. Med drugim zaigral tudi v Zimskem spanju, ki ga je režiral ljubljenec filmskih festivalov Nuri Bilge Ceylan.

Vedatovi izbruhi nasilne jeze izhajajo iz dejanj njegovega prav tako nasilnega očeta, čigar žrtev je bil. Lik ima bržkone le eno lastnost, ki mu jo lahko štejemo v dobro: nikoli ne dvigne roke nad otroki. Ko Nefes po osmih letih uspe zbežati, je Vedat nepopisno besen, posledice njegove jeze pa ne čutita le Tahir in Nefes, ampak tudi prebivalci vasi, iz katere izhaja Tahir.

Mustafa in Asiye

Tahirjevega starejšega brata Mustafo, ki je Vedatov poslovni partner, igra Sinan Tuzcu. Mustafa je odločen, avtoritativen, zavezan tradiciji, predan in redkobeseden, a njegova beseda je zadnja. Nikoli se ne opravičuje in družina ter njen ugled sta zanj na prvem mestu. Strastno je navezan na svojo ženo, ki je edina, ki ga zna omehčati.

Z Mustafo je poročena Asiye, ki jo igra Öykü Gürman. Asiye je prava lepotica in edina snaha družine Kaleli. Rojena je bila ob Črnem morju, je neukrotljiva, včasih ljubosumna in zadirčna, zamer pa nikoli ne pozabi. Je zelo samozavestna in težko prizna zmoto. Z Mustafo imata hčerko, ki je pri obeh na prvem mestu.

