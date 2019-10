Filmsko uspešnico je Mila Kunis posnela noseča #video

Nocoj ob 20. uri se boste na Planetu lahko premierno na slovenskih televizijah nasmejali ob filmski uspešnici Poredne mame (Bad Moms), ki jo odlikuje izjemna igralska zasedba na čelu z Milo Kunis, ki je bila med snemanjem filma noseča. Zanimivo je tudi, da so vseh šest glavnih vlog zasedle igralke, ki so tudi v resničnem življenju mame.

Režiserja Jon Lucas in Scott Moore sta med raziskovanjem in pisanjem scenarija za film Poredne mame priredila več družabnih večerov, na katere sta povabile številne matere. Te so tam delile svoje zanimive materinske zgodbe in prigode. Na teh srečanjih naj bi bilo popitega tudi precej alkohola.

Čeprav na avdicijah "biti mama" ni bil eden od pogojev za to, da so igralke dobile vlogo, sta režiserja Jon Lucas in Scott Moore spoznala, da bi to dejstvo lahko naredilo veliko razliko.

"Zdi se mi, da ženske, ki v resničnem življenju niso mame, to vlogo pogosto igrajo preveč nežno in želijo biti ljubeznive, medtem ko tiste, ki to v resnici so, vlogo igrajo bolj brezkompromisno in resnično. To sicer ni bilo eno izmed meril na avdiciji, ampak ko smo se srečali z igralko, ki bo ostala neimenovana, in je dejala: "Nisem mama, imam pa psa," smo se samo spogledali in si rekli: "No ja, to je nekaj čisto drugega!"," je razložil režiser Jon Lucas.

Tudi igralke so včasih "poredne" mame

Ko so igralke vprašali, če lahko delijo svoje lastne trenutke, ko so bile "poredne" mame, je Mila Kunis priznala, da je nekoč dudo za dojenčka namočila v kozarec z alkoholom. "V času, ko jim rastejo zobje, je to očitno dobra stvar. To je samo naravno razkužilo, ni me treba obsojati" je dejala v smehu.

Poleg nje je še Christina Applegate, ki v filmu tudi igra "popolno" mamo, priznala, da je s prijateljicami občasno v parku spila kakšen kozarček, medtem ko so se njihovi otroci igrali na igrišču. "Ob določenih dneh je to pač več kot nujno," je iskreno povedala igralka.

Na Planetu bosta ta teden kar dve filmski premieri, v petek ob 20. uri Poredne mame (Bad Moms) in v nedeljo ob 22.40 Velika poteza (The Big Short), ki je bila nagrajena z oskarjem.

