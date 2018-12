Družinska nedelja z Ledeno dobo 2: Otoplitev

Nedelje so v decembru rezervirane za najboljše risane filme, ki so primerni tudi za najmlajše občinstvo, saj jih bomo na Planetu predvajali v sinhronizirani različici. Prva celovečerna risanka bo na sporedu že v nedeljo, 9. decembra, ob 20. uri, ko se bomo zabavali ob Ledeni dobi 2: Otoplitev.

Ice Age: The Meltdown, 2006

V nedeljo, 9. decembra, ob 20.00 na Planet TV

Animirana pustolovska komedija

Režija: Carlos Saldanha

Glasovi: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Jay Leno, Will Arnett

Sinhronizacija: Jernej Kuntner, Jonas Žnidaršič, Sebastian Cavazza, Nina Valič, Primož Ekart, Uroš Smolej

Zgodba:

Mamut Manny, lenivec Sid in sabljasti tiger Diego se znajdejo pred novo pustolovščino. Ker se ledena doba počasi bliža koncu, se led pod njihovimi nogami in povsod okrog njih nezadržno topi. To med drugim pomeni, da bo velikanski ledeni jez, ki zadržuje ogromne količine oceanske vode, slej ko prej popustil. Zato bo dolino, v kateri živijo, kmalu zalila voda. Mannyju, Sidu in Diegu ne preostane drugega, kot da na nevarnost opozorijo tudi druge živali in se čim prej rešijo pred neizbežno nevarnostjo. Manny pri tem spozna Ellie, edino samico mamuta na svetu.

