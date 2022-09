25-letni Klemen Kopina dela kot radijski voditelj in prihaja iz Novega mesta. Poleg tega sinhronizira risanke, povezuje dogodke in vrti glasbo. Sedem let je treniral rokomet, a je zaradi nižje rasti opustil ta šport. Zdaj se ukvarja z adrenalinskimi in vodnimi športi, rad pa igra tudi košarko in nogomet.

Pravi, da ima rad šport, vseeno pa ni profesionalec, zato meni, da bi ga lahko kdo od nasprotnikov v Exatlonu tudi podcenjeval. Za Exatlon se je odločil, ker obožuje izzive, obožuje, ko ga kdo podcenjuje in se mora dokazati. Všeč mu je tudi, ko mora stopiti iz cone udobja. "Mogoče me bo v Exatlonu kdo videl kot 'underdoga', ampak naj tekme govorijo zase," Klemen sporoča nasprotnikom na poligonih.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

