Andrej grabil za zadnjico in dobil 'batine' #video

Zakonca Zakrajšek in Suzana so bili zatopljeni v pogovor na hodniku, ko je pritekel Andrej in za zadnjico zagrabil gospo Zakrajšek. Opravičevanje, da je šlo zgolj za pomoto in da je mislil, da je to njegova žena Suzana, ni zaleglo in klofute so padale ena za drugo.