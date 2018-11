Srečko razkril šibko točko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker barovci nimajo pri roki frizerja, kadar koli se jim zahoče, se tu in tam postrižejo kar sami. Tokrat bi morali malce popraviti Srečkovo pričesko, a ima on s tem nekaj težav.

Srečko je sotekmovalce spravil v smeh, ko je priznal, da je zelo občutljiv, ko gre za njegove lase oziroma pričesko, ki jo ima. Povedal je, da zadnjih 15 let le eni frizerki dovoli, da se dotika njegovih las. In da se je v vsem tem času le enkrat uštel, ko je odšel k nekemu brivcu in mu je ta povsem skvaril pričesko. "Kar zabliskalo se mi je pred očmi. Bil sem rdeč kot paprika," je slikovito opisal ponesrečeno striženje.

A zdaj mu ne bo preostalo drugega, kot da se vendarle prepusti Teinim rokam, saj mu lasje hitro rastejo. Ko se je Matej ponudil, da bi namesto Tee opravil frizersko delo, ga je Srečko nemudoma zavrnil in priznal, da ga že ob misli, da se bo Tea lotila njegovih las, močno boli srce.

Del zabavnega pogovora si oglejte v spodnjem videu, še več zanimivih prigod pa ne zamudite že nocoj, v novi epizodi Bara, ki bo na sporedu ob 22.30 na Planetu.

Resničnostni šov Bar lahko spremljate od torka do petka ob 22.30 na Planetu. Vsako soboto si oddajo lahko ogledate v živo ob 20. uri pred TV-zasloni ali pa postanete del občinstva v Baru na Kongresnem trgu 3.

Spremljajte Bar tudi na spletni strani ter na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Pridružite se debati z uporabo ključne besede #BarPlanet.