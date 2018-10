Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša in Sandi sta v tem tednu vodji in pozno zvečer sta dobila obvestilo, da morata narediti inventuro. Maruša je bila ob tem nejevoljna, saj ni vedela, da ji sotekmovalci pripravljajo presenečenje.

Maruša danes praznuje rojstni dan. Včeraj nekaj minut pred polnočjo pa so jo sotekmovalci naplahtali, da mora opraviti inventuro v lokalu. Maruša je bila zaradi tega zelo nejevoljna, vendar se je v družbi Sandija vseeno odpravila v bar preštevat zaloge. Ko se je vrnila v stanovanje, pa jo je čakalo veliko presenečenje. Tekmovalci so ji za 19. rojstni dan zapeli in ji pripravili improvizirano torto. Več v spodnjem videu:

Resničnostni šov Bar lahko na Planetu spremljate od torka do petka ob 21. uri in ob sobotah ob 20. uri, ko je na sporedu izločilna oddaja v živo.

