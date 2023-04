Robert Golob: Ekipa dela "na polno"

Predsednik vlade in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je v nagovoru ob prvi obletnici volitev v DZ dejal, da "ekipa kljub vsem oviram dela na polno". "Izboljšujemo javno zdravstvo, poskrbeli smo za energetsko oskrbo, vlagamo, kot še nikoli, naložbe pa so tiste, ki poganjajo gospodarsko rast," je dejal.

V nagovoru, objavljenem na spletni strani stranke in družbenih omrežjih, je še poudaril, da so "zvišali plače, začeli gradnjo stanovanj in celo za planet nam ni vseeno".

"Jasno je, da je odpor vseh tistih, ki jim sedanje stanje ustreza, saj imajo od njega koristi, velik in da tudi zato resnica marsikdaj ne pride do ljudi," je dejal Golob in dodal, da tisti, ki veliko dela, tudi kdaj zgreši.

"Tudi mi nismo popolni in nikoli nismo trdili, da smo," je dejal Golob, a hkrati izrazil prepričanje, da "niso besede tiste, ki štejejo, ampak dejanja, teh pa je bilo v zadnjem letu ogromno".

Ob tem je še opozoril, da ne smemo pozabiti, v kakšni Sloveniji želimo živeti. "V Sloveniji, ki bo odprta, demokratična, ki temelji na spoštovanju in kjer sovražni govor ne bo imel mesta. V Sloveniji, ki bo solidarna do najšibkejših in kjer bo vsak, ki pomoč potrebuje, do te tudi prišel, ker je edino tako prav," je poudaril.

Danes je namreč leto dni od zadnjih volitev v DZ, na katerih je z veliko večino zmagalo Gibanje Svoboda ter osvojilo rekordnih 41 poslanskih mandatov. Vladna koalicija, ki jo sestavljata še SD in Levica ter se je v prvo leto mandata podala s smelimi napovedmi o izvedbi velikopoteznih reform, zatrjuje, da je po številnih političnih preizkušnjah v preteklem letu še vedno trdna in enotna.

Iz opozicijskih SDS in NSi je medtem mogoče slišati predvsem kritike o neučinkovitosti koalicijskega trojčka in ocene, da bodo od napovedanih reform ostale zgolj časovnice.