V tem slovenskem kraju nameravajo Kitajci postaviti bioznanstveni park in odpreti 300 novih delovnih mest

Novartis, švicarski lastnik Leka, je del mengeške lokacije oddal kitajskemu poslovnemu partnerju Porton Pharma Solutions LTD. Podjetje, ki Leku dobavlja farmacevtske učinkovine, napoveduje ustanovitev 300 novih delovnih mest, na lokaciji v Mengšu pa namerava zgraditi bioznanstveni park, kažejo neuradni podatki portala N1.

Podjetje Porton je proizvajalec farmacevtskih učinkovin ter Lekov oziroma Novartisov dobavitelj. Prihod podjetja v Evropo – v Mengšu bo imelo svojo prvo razvojno enoto na tej strani sveta poleg že obstoječih prodajnih – bo zmanjšal tveganje za težave z dobavami učinkovin. Porton bo najel prazne prostore na proizvodni lokaciji v Mengšu, kjer Lek, tako za podjetje Sandoz kot za Novartis, proizvaja farmacevtske in biološke učinkovine.

Za gradnjo enote za razvoj in proizvodnjo učinkovin bo Porton namenil 50 milijonov evrov, gradnja laboratorijev in poskusne proizvodnje pa naj bi se končala do septembra 2024. V dveh letih bi tako lahko ustvarili 300 novih delovnih mest.

Kitajsko podjetje je imelo lani po podatkih tujih finančnih portalov skupno 424 milijonov evrov prihodkov in 3.800 zaposlenih, medtem ko je Lek ustvaril 1,3 milijarde prihodkov in zaposloval 4.800 ljudi.

Znanstveni park v nastajanju

Projekt je del Lekovih načrtov vlaganj v razvoj in hkrati povečanja zasedenost lokacije v Mengšu. Tako bo v okviru sporazuma Porton od Novartisa najel približno 900 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, 4.140 kvadratnih metrov laboratorijev za raziskave in razvoj ter proizvodni obrat, kar bo družbi omogočilo, da v parku vzpostavi svoje zmogljivosti za raziskave in razvoj ter proizvodnjo.

Lek želi z ustanovitvijo parka na to mengeško lokacijo privabiti biotehnološka podjetja. Projekt je za Novartis del optimizacije proizvodne mreže in večjega izkoristka tako zmogljivosti kot objektov.

Portonov premik v Mengeš bi bil lahko del širšega trenda vračanja dejavnosti proizvodnje učinkovin iz Kitajske nazaj na Zahod, ki sta ga pospešila koronakriza in vojna v Ukrajini. Farmacevtska industrija si želi imeti dobavne verige čim bližje, s tem pa zmanjšati odvisnost od Kitajske.

Pred Lekom številni izzivi

Farmacevtska družba Lek, ki organizacijsko spada v skupino Sandoz, ta pa je v lasti Novartisa, se bo v prihodnje spopadla s številnimi izzivi. Novartis je namreč lani napovedal Sandozovo odcepitev, družbi pa bi se osredotočili na različna področja zdravljenja. Novartis bo po podatkih portala N1 družbo Sandoz oddelil in njene delnice predvidoma uvrstil na borzo.

Ločitev bo zaradi prepletenosti delovanja, tako produktne kot geografske, korenito posegla v delovanje Leka. Odprta ostajajo številna vprašanja tako glede dejavnosti kot tudi blagovne znamke in vodenja.