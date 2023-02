Bo Ljubljana dobila prvo leseno stolpnico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rotonda je v lasti družbe RB One od leta 2018. Foto: STA

Družba RB One, ki je sicer lastnica stavbe, bo lahko v primeru, da bo predlog potrjen, začela z gradnjo dodatnih petih nadstropij. V stavbi imajo sicer poslovne prostore banka, številne multinacionalke in odvetniške družbe. Če bo mestni svet lokacijsko preveritev potrdil, bo sledila faza projektiranja.

Z lesom dosežemo najnižji ogljični odtis

Lastnik poslovne stavbe Rotonda Miha Ažman je za časopis Delo povedal, da bo to prva visoka zgradba v Ljubljani, ki bo lesena. "Z lesom namreč dosežemo najnižji ogljični odtis, to je tudi najnovejši trend, saj po svetu že gradijo lesene stolpnice," je dodal. Po njegovih besedah si v družbi prizadevajo, da bi trenutno 28 metrov visoko stavbo sezidali do višine 41 metrov, s čimer bi pridobili dodatnih tri tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin.

Investicija je ocenjena od tri do pet milijonov evrov. Kot je še poudaril, bi se zidanje lahko začelo v roku enega leta. Gradnja bo sicer razmeroma enostavna, saj bo šlo za montažno leseno gradnjo. Prednost tovrstne gradnje je, da je večina del izdelanih v delavnici, kar pomeni, da ne delovišču ni hrupa in težkih strojev.

Pri lokacijski preveritvi gre za preveritev podhoda pod Dunajsko cesto

Ob javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve so dobili le pripombo četrtne skupnosti Bežigrad. Predsednik skupnosti Stanko Furlan je namreč ocenil, da obstoječi parkirni prostori v podzemni garaži omenjene stavbe že zdaj komaj zadostujejo potrebam na tem območju. Zato menijo, da bo gradnja dodatno obremenila območje z mirujočim prometom.

Občina je pobudo družbe RB One za izvedbo lokacijske preveritve sicer prejela že julija lani. Stavba je v lasti omenjene družbe od leta 2018.

Pri lokacijski preveritvi ne gre za preveritev zasnove višine nadgradnje, ampak za preveritev podhoda pod Dunajsko cesto. "Gre za to, ali mora občina hkrati zgraditi tudi podhod ali ne," še pravi Ažman.