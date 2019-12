Podarite jim nežno skrb

Zobe , enega najtrših delov telesa, poleg kosti kot manšeta obdajajo dlesni, ki so sicer trpežne, a vseeno tudi občutljive. Seštevek neugodnih dejavnikov lahko povzroči njihov umik. K sreči ta simptom ni nujno povezan s parodontalno boleznijo, je pa lahko estetsko, funkcionalno in fizično neprijeten. Predvsem pa ni treba, da se to sploh zgodi, vsaj ne v večjem obsegu.

Po podatkih različnih tujih raziskav naj bi umik dlesni prizadel med 40 in 50 odstotkov ljudi, delež pa je bistveno večji med starejšimi. Anita iz Grosupljega je začela opažati, da so njeni zobje vse bolj razgaljeni. Skelelo jo je pri jedi, pitju, predvsem pa pri ščetkanju. "Prepričana sem bila, da je nastopila huda parodontalna bolezen in da bom kmalu izgubila zobe. Groza me je bilo," se spominja. Zobozdravnik ji je diagnosticiral umik dlesni zaradi pregrobe skrbi za zobe. Nitkala in ščetkala jih je po vsaki jedi, s trdo ščetko in močnim pritiskom.

Posledica skupka neugodnih dejavnikov

Matevž Janc, doktor dentalne medicine in specialist parodontologije, opozarja, da so vzroki odmika dlesni lahko kronično travmatskega izvora, posledica viroznih ali bakterijskih okužb ali kombiniranega travmatsko-bakterijskega izvora. "Odmik dlesni se pogosteje pojavlja predvsem pri ljudeh z neugodnimi predispozicijami, kot so tanek tip dlesni, izrazita izbočenost zobnih korenin, nepravilno razporejeni in preobremenjeni zobje, ter pri starejših in ljudeh z neugodnimi razvadami (kajenje, pirsingi). Da bi se izognili morebitnemu kasnejšemu odmikanju dlesni, je treba biti na neugodne predispozicije še posebej pozoren ob kompleksnejših ortodontskih, implantoloških in protetičnih zdravljenjih," pravi dr. Janc.

Ste dovolj nežni? Ščetko položite na kožo in jo premikajte. Dokler se ščetine premikajo in žgečkajo, ste dovolj nežni. Ko se le zvijajo ter se zarijejo v kožo in pikajo, je pritisk že premočan.

Odmikanje dlesni torej ni nujno povezano s parodontalno boleznijo in se lahko pojavi tudi zaradi drugih vzrokov. "Če gre za parodontalno bolezen, začnejo tkiva običajno propadati najprej ob težje dostopnih medzobnih prostorih, pri odmikanju dlesni zaradi drugih razlogov pa so običajno prej prizadeta bolj izpostavljena in vidna, šele kasneje pa tudi težje dostopna območja," dr. Janc pojasnjuje glavno razliko.

Odmik dlesni je lahko neprijeten. Razgaljenost zobne korenine je pogosto estetsko moteča, saj rumenega dentina ne prekriva sklenina kot na kroni zoba. Ta del je tudi izrazito občutljiv, saj so v dentinskih kanalih živčni končiči. Ti so občutljivi predvsem za temperaturna draženja (najpogosteje za mrzlo, a lahko tudi za toplo), zaradi česar se lahko vname centralni predel živca oziroma tudi zobna pulpa. Gazirane pijače in kisla hrana pa lahko poškodujejo površino korenine.

Sanacija je lahko uspešna

Anito je zobozdravnik sicer pomiril, a vse bolj jo je motil oster rob sklenine, v izrazito razgaljenih delih se ji je nabirala hrana. "Tudi moj nasmeh ni bil več enak, vse bolj sem skrivala zobe," se spominja. Potrebna je bila sanacija.

Dlesni se lahko v prvotni položaj in obliko brez operativnega posega vrnejo le v posebnih primerih. Ob defektih zobne korenine se lahko zobozdravniki odločijo tudi za preoblikovanje in ponazoritev naravne oblike zobne korenine s kompozitnimi materiali, ki jih sicer uporabljajo za zalivke, ter s tem zaščitijo razgaljeni del zoba. Če vzrok odmikanja dlesni ni parodontalna bolezen, je običajno težavo mogoče rešiti le z operativnim preoblikovanjem dlesni. "Seveda pa je treba ne glede na vrsto in obliko oskrbe odpraviti vzroke, ki so povzročili odmik dlesni," poudarja dr. Janc.

Preprečevati, da ne bo treba zdraviti

Za preprečevanje odmikanja dlesni lahko največ storite sami. Uporabite ščetko z velikim številom karseda mehkih ščetin. Ščetko primite kot pinceto in jo z blagim pravokotnim pritiskom ščetin premikajte od dlesni proti zobu v zelo majhnih krožnih gibih ali pa jo pod kotom 45 stopinj pomikajte od dlesni proti zobu.

Ko se odmik dlesni že pojavi, pa je treba odpraviti vzroke odmikanja ter spremeniti prehranske in vedenjske navade, ki škodujejo razgaljenemu delu zoba.

Z vse večjo ozaveščenostjo o pomenu čiščenja zob, ki lahko s sabo prinaša tudi pretirano in nepravilno ščetkanje, ter pogostejšimi kompleksnimi zdravljenji v zobozdravstvu so dlesni vse bolj obremenjene. Kot sicer v življenju negativni vplivi tudi pri dlesnih izhajajo iz različnih virov. Nekaj teh vplivov lahko nadzorujete z nežno pozornostjo. In splača se začeti čim prej.

