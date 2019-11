Hitrejša pot do zdravnika specialista

"1:0 za bolečino v kolenu, si mislim. Tudi v redu, v življenju sem se že znašla v 'zaostanku', bodisi na poslovni ali zasebni ravni. Na srečo se je v nadaljevanju 'tekma' obrnila meni v prid. Točka za točko in niz za nizom, postopoma. Dobljen niz za hitro obravnavo, niz za diagnozo in niz za končno zmago z rešitvijo. Preprosto, nisem želela, da se tekma odloči v končnici. Sem pač bolj 'ziheraška' (smeh, op. p.)," svojo izkušnjo z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti+ slikovito opiše 41-letna Mojca iz Kranja.

V najstniških letih je rada igrala odbojko, danes pa obožuje smučanje, zimo in sneg. "Februarske zimske počitnice, ko se naša družina, mož in dva najstnika, odpravi na zaslužen smučarski oddih v sosednjo Avstrijo, so zame vrhunec leta. Saj ima tudi poletje svoj čar, ne me razumeti narobe, a sama sem pač 'otrok' zime," pojasni.

Zaradi bolečin v kolenu, ki so se stopnjevale ter jo pričele ovirati tudi pri vsakdanjih opravilih, je lani decembra že razmišljala o scenarijih, ki ne bodo vključevali drvenja po belih, zasneženih strminah.

"Bom pač brala ter ob toplem zavetju kamina in ob srkanju čaja spremljala norčije svojih na belih strminah. Pripravila sem si že seznam knjig, ki da si jih moram izposoditi v mestni knjižici. Pa saj bo tudi to v redu, si mislim, sodelavka mi je ravno priporočila roman "Brez tebe" avtorice Joyo Moyes," se spomni in si reče," tako ali tako sem v zadnjem času zanemarila branje."

Mojca je pred dvema letoma pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, sklenila zavarovanje Specialisti+ . Zavarovanje ji je omogočilo, da je na specialistično obravnavo, ortopeda in nadaljnje fizioterapije namesto nekaj mesecev čakala le nekaj dni, pri tem pa ni imela dodatnih stroškov.

"Nimam več dvajset let, zavedam pa se tudi, da je običajna čakalna doba za zdravnike specialiste precej dolga. Prav iz teh razlogov sem se odločila za sklenitev zavarovanja Specialisti+," odgovori na vprašanje, zakaj se je odločila za sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, in v isti sapi doda: "Povsem iskreno, sprva sem na sklenjeno zavarovanje kar malce pozabila, saj v tem času nisem imela nobenih zdravstvenih težav," pove.

Obrisi rešitve

Ob prvotnih bolečinah v kolenu si je najprej v trmi mislila, bo že minilo, nato pa jo je na zavarovanje pravzaprav spomnil njen mož.

"Taisti dan sem sicer obiskala osebnega zdravnika, ki me je napotil k ortopedu. Obeti niso bili prav dobri. Na prvi pregled bi morala čakati vsaj tri mesece, dodatna dva pa za terapije. Naslednji dan sem poklicala na Zdravstveno točko Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, kjer so se začeli sestavljati obrisi rešitve. Prijazno osebje mi je svetovalo pri izbiri specialista in se dogovorilo za termin," pripoveduje sogovornica.

Ko je zdravje ogroženo, si vsak izmed nas želi imeti takojšen dostop do najustreznejšega zdravljenja, s katerim bi si lahko čim prej povrnil zdravje. Z zavarovanjem Specialisti ali Specialisti+ lahko pridete na vrsto pri specialistu v sedmih dneh.

Malo drugačen december

"Čez štiri dneve je sledila magnetna resonanca kolena. Na srečo ni bilo nič resnega, je pa bil zato december malo drugačen kot tisti poprej. Praznično vzdušje sem kombinirala z obiskom fizioterapije, operativno zdravljenje pa ni bilo potrebno. Sreča v nesreči je bila, da sem se že sama hitro odzvala, s čimer sem se najverjetneje izognila dolgoročnejšim posledicam. Poudariti velja, da zaradi pregledov in terapij ni trpela moja služba. Vsi termini so bili namreč prilagojeni mojim željam in urniku," omeni sogovornica.

Izgubljen prvi set, ki so mu sledili trije dobljeni

"Izkušnja z osebjem je bila nadvse pozitivna, počutila sem se pomembno. Izpostavila bi predvsem hitro obravnavo, diagnozo in rešitev. Zame so se zavzeli, kot da sem del športne ekipe, za katero vse soigralke želijo, da čim prej okreva ter jim pomaga na terenu. Podobno kot nekoč, ko sem v mladih letih trenirala odbojko. S puncami smo res sestavljale ekipo v pravem pomenu besede. Ekipo, ki diha ena za drugo. Karikirano, mogoče sem z uvodno bolečino v kolenu izgubila prvi set, sem pa nato osvojila nadaljnje tri, zmagala ter februarja z družino aktivno preživela zaslužene počitnice," omeni Mojca, ki tudi letos brez bolečin v kolenu že pogleduje proti februarju in upa, da bo tudi pri nas dež kmalu zamenjal sneg.

S pravimi zavarovanji poskrbimo, da ima zdravje vedno prednost

Mojca je s pravimi zavarovanji poskrbela, da ima zdravje vedno prednost, a gotovo vsak izmed nas pozna nekoga, ki je na operacijo ali drugo zdravstveno storitev čakal (pre)dolgo. Tudi statistika pritrjuje, da je za to kar velika možnost. V Sloveniji gremo vsako leto k osebnemu zdravniku v povprečju približno trikrat. Vsakega sedmega pacienta, ki obišče zdravnika splošne in družinske medicine ali pediatra, ta namreč napoti k specialistu.

Na prvi pogled se zdi, da si morate za zdravje rezervirati ali veliko časa ali denarja, predvsem pa veliko potrpežljivosti. Toda ni nujno tako.

Kot z zdravjem je tudi s časom in denarjem

Ko zdravniki presojajo, ali bolnika napotiti k specialistu, se odločajo tudi o tem, kako hitro mora biti obravnavan. Izbirajo med kategorijami nujno, hitro in redno. Vse, kar ni nujno, na napotnici dobi oznako hitro. To pomeni obravnavo v treh mesecih. Tretja možnost pa je oznaka redno, kar pomeni do pol leta čakanja na prvo obravnavo pri specialistu.

Kot z zdravjem je tudi s časom in denarjem. Če ju izgubljate, spoznate, koliko sta vredna. Hiter in učinkovit dostop do zdravstvenih storitev brez dolgih čakalnih vrst in ogromnih dodatnih stroškov je zato toliko pomembnejši.

Starejši kot smo, bolj bomo potrebovali specialista

Statistika kaže, da boste preglede in storitve specialistov najverjetneje potrebovali zelo pogosto. Napotitve k specialistom so v Sloveniji pogostejše kot ponekod drugod v Evropi, kjer je k specialistu v povprečju napoten vsak deseti ali pa celo vsak petdeseti bolnik. Možnost, da boste potrebovali specialista, se začne precej povečevati po 40. letu, še bolj pa po 50. Moški v poznih štiridesetih na primer ortopeda obiščejo trikrat pogosteje, ženske pa celo štirikrat pogosteje kot polnoletna mladina.

Če želite svojo težavo rešiti kar se da hitro, je samoplačništvo pogosto edina izbira. Toda tako je le, če za svojo finančno in zdravstveno varnost ne poskrbite, še preden potrebujete zdravstvene storitve. Težave zaradi dolgih čakalnih vrst in dodatnih stroškov za zdravstvene storitve lahko reši dodatno zdravstveno zavarovanje. S Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, je pot do zdravja lažja.