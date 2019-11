Rene Krhin: Sekunda, ki lahko spremeni vse

Zgodi se hipoma, v stotinki sekunde. Poškodba namreč. "Ne bom rekel, da se ti takrat podre svet, toliko psihološke trdnosti navsezadnje, v zdaj že kar dolgoletni nogometni karieri, premorem. Pa vseeno, po glavi se začnejo odvijati razni scenariji. In vprašanja, zakaj ravno meni? Kot vsak športnik se poskušaš z dejstvi čim prej soočiti in sprijazniti, ter se poskušati ekspresno, čil in zdrav, vrniti na nogometne zelenice," pove slovenski nogometni reprezentant Rene Krhin. Da je vrnitev v najbolj zdravi različici samega sebe res mogoča, pa je v prvi vrsti odvisno od kakovostne zdravniške oskrbe , ki jo narekujejo hitra specialistična in kakovostna obravnava, hitra diagnoza, poseg ter rehabilitacija .

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Poškodbe so resda sestavni del športa. Ko ostaneš brez moči, čas dojemaš povsem drugače. Vse kar si želiš je, da se nemudoma vrneš na nogometne zelenice," uvodoma razloži vezni igralec slovenske nogometne izbrane vrste, ko beseda nanese na tisti psihološki trenutek, na prvo misel, ki športnikom šviga po glavi ob potencialni poškodbi.

O športnikih največkrat poročamo, ko zmagujejo in nas tako ali drugače razveseljujejo s svojimi športnimi uspehi, le malokrat pa, ko je zgodba drugačna. Dovolite, da tokrat napravimo spremembo.

Z Renejem Krhinom, standardnim slovenskim nogometnim reprezentantom in članom francoskega nogometnega prvoligaša Nantesa, smo osvetlili tisto malo manj znano in bolj bolečo plat športa. Pogovarjali smo se o tem, kaj je nogometašu pomembno, ko se poškoduje, ter o pomenu ustreznega partnerja na poti do zdravja in zmag - na nogometnih zelenicah in izven njih.

Rene Krhin nam je zaupal svojo izkušnjo z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti+.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vzorec, ki se začne in konča izven nogometnih zelenic

Rene Krhin je kot profesionalni nogometaš odvisen od dobre fizične priprave in zdravja, ki se v prvi vrsti začne z življenjem zunaj nogometnih zelenic. In kako skrbi za zdravje?

"Kot profesionalni športnik se zelo zavedam pomena preventive, ki je ključnega pomena tako na klubski kot tudi na reprezentančni ravni. Seveda so poškodbe, pri katerih ne moreš nič, se pač zgodijo. S preventivo lahko ojačaš mišico, kar je ne nazadnje tudi osnova za preprečitev poškodb," odgovori 29-letni nogometaš in doda: "Še kako se zavedam, da se zdravo življenje začne in konča izven nogometnih zelenic. Vse je pravzaprav povezano, preventiva, prehrana, zdrav življenjski slog. Že z 10- ali 15-minutnimi raznolikimi vajami na dan lahko veliko naredimo. Če vse to ponavljamo in ustvarimo vzorec kontinuitete, toliko bolje. Imel sem že kar nekaj poškodb, a vseeno vem, da sem z omenjenim vzorcem razgibavanja, ki sem ga sčasoma vnesel v svoj vsakdan, preprečil marsikatero dodatno."

"Nikoli ni bilo druge opcije"

Sogovornik je v nogomet zaljubljen odkar pomni, želja, da bo postal nogometaš, pa je bila pri njem prisotna že od petega leta. "Nikoli ni bilo druge opcije (smeh, op. p.)," razloži.

Povprašali smo ga, ali se je njegova percepcija do zdravja kaj spremenila, ko se je zavedel, da se bo z nogometom profesionalno ukvarjal. "Gotovo malce spremeniš mišljenje, ko enkrat tvoja otroška želja postane tvoja služba. Zdravju posvetiš še več časa. Zavedaš se, da je telo pravzaprav tvoj 'motor'. Veš, da če boš dlje časa odsoten z igrišč, boš odigral manj tekem in imel manj možnosti za dokazovanje. Vsaka tekma v tem smislu šteje ter vpliva na prihodnost ter nadaljevanje kariere," meni.

Vrednota številka 1

Nogomet z več kot 3,5 milijarde navdušencev predstavlja najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Zdravje pa je na koncu dneva tista naša najpomembnejša vrednota. Rene Krhin tu ne pušča dvomov.

"Zdravje je moja prioriteta in vrednota številka 1. Tisti, ki smo v karieri imeli že kar nekaj poškodb, bomo gotovo vedeli. Ko si resno poškodovan ali ko zboliš, si želiš le, da bi ozdravel. Takrat res vidiš, da je zdravje najbolj pomembno," pripoveduje nogometaš, ki je, čeprav praviloma ne gre hvaliti dneva pred nočjo, s svojim trenutnim zdravstvenim stanjem zadovoljen. A ni bilo vedno tako.

Foto: Reuters

Prisiljen dopust

Prestal je že operacijo desnega gležnja, levega kolena, križnih vezi, posebej pa ga pesti obrabljen hrustanec na že operiranem kolenu.

"Te poškodbe so me najbolj zaznamovale in pustile določen pečat. Nekatere so se mi pripetile nekje na začetku članske kariere. Bil sem mlad, komaj sem začel igrati med člani v prvi italijanski ligi, šele utiral sem si svoj prostor na nogometnem nebu. Nedvomno te poškodbe iztirijo, vržejo iz ritma, če greš na prisiljen dopust za 7 ali 8 mesecev. Temu je treba prišteti še obdobje, da se vrneš na raven, kjer si bil že pred poškodbo. Vse to seveda traja. Za zdaj so bile vse poškodbe še razmeroma 'normalne' za nogomet, dokaj dobro se jih da pozdraviti. Edino hrustanec je poseben, skozi leta se obrabi. V zadnjem času razen vnetih mišic ni bilo nič hujšega," pove Rene Krhin in v isti sapi upa, da mu na poti ne bodo stale poškodbe. Prav zaradi njih se je s pogodbo obvezal, da v nogometni karieri ne bo zganjal norčij in se ukvarjal z adrenalinskimi športi, prav tako ne sme smučati.

Prav zaradi prej omenjene bolečine v mišici, pa se je Rene Krhin nazadnje spoznal z zdravstvenim zavarovanjem Specialisti+.

Konkretno, dva dneva pred oktobrsko kvalifikacijsko tekmo proti Severni Makedoniji je Rene Krhin začutil bolečino v stegenski mišici. Po prvem treningu na Brdu pri Kranju se je zdravniška ekipa nogometne reprezentance odločila, da Krhin potrebuje diagnostiko. Poklicali so na Zdravstveno točko, kjer so jim zagotovili hitro, ažurno obravnavno ter uredili najbližjega dostopnega specialista. Še v istem dnevu se je nato Rene Krhin odpravil na ultrazvočno slikanje, kjer se je na srečo izkazalo, da je z mišico vse v redu. Vezni igralec je nato naslednji dan normalno treniral ter nedeljsko tekmo tudi odigral. Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je uradna zavarovalnica slovenskih nogometnih reprezentanc in zavarovanje Specialisti+ omogoča vsem reprezentantom in njihovim trenerjem.

Foto: Vid Ponikvar

Čas je zlato

In kaj je po Renejevem mnenju za igralca ob nastopu poškodbe najbolj pomembno in kaj je zanj pravi partner za zdravje?

"Tako kot profesionalnemu nogometašu kot v vsakdanjem življenju mi je v prvi vrsti pomembna hitra obravnava in diagnoza. To je prvi korak h kakovostni vrnitvi na nogometna igrišča. Pomembno je, da se takoj ve, ali gre za nedolžen ali resen primer. Dlje kot čakaš, dlje se obremenjuješ. Čas je v tem primeru res zlato, saj se lahko ob hitri povratni informaciji, diagnozi ter posegu res posvetiš sami rehabilitaciji. Vse to vpliva na ohranitev forme, hitrejšo vrnitev na zelenice, količino stresa. Da, vse je pravzaprav povezano. Treba je poudariti, da je v reprezentanci vrhunsko poskrbljeno za vse, kar se tiče zdravja," razmišlja in doda: "Povsem iskreno. Morebiti na te reči gledam malce drugače, ker profesionalni nogometaši na tovrstne hitre obravnave in diagnoze pogostokrat gledamo kot na samoumevne. Pa seveda v vsakdanjem življenju morebiti ni tako. Če se za trenutek iz vloge profesionalnega športnika postavim v neko drugo … Četudi bi v življenju počel karkoli drugega, bi že zaradi preventive zavarovanje gotovo imel sklenjeno. Zdravje je pač prioriteta."

Osnova za zmago

Poudarja, da je vsaka zdravstvena zmaga podobna tistim na igrišču ali osvojenim trem točkam. "Nedvomno. Cenim tako zmage izven terena kot tiste na igrišču. Tam odloča mnogo stvari - kakovostni treningi, uigranost ekipe, dober trener, taktična disciplina ter povezanost igralcev, ki dihajo drug za drugega. Seštevek vsega pripelje do zmage. Vemo pa, kaj je osnova – psihofizično zdravje in dobra kondicija," še pove Rene Krhin.

Foto: Reuters

Pravi, da je najbolj ponosen na dejstvo, da se mu je uspelo skozi leta obdržati na največjem nogometnem "odru", najprej v italijanski prvoligaški konkurenci, nato španski in zdaj francoski.

"Bolj kot to, da dosežeš neko stopničko, je ključno, da skozi leta ohranjaš neko raven, se vseskozi potrjuješ. V dresu reprezentance kot najtežjo tekmo ocenjujem tisto proti Angliji. Med najljubše reprezentančne zmage pa uvrščam tisto proti Poljski, Avstriji, pa gotovo tisto, ko smo v mariborskem Ljudskem vrtu premagali reprezentanco Rusije ter se uvrstili na svetovno prvenstvo," nostalgično sklene sogovornik.