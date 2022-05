Toliko so za kampanjo na Facebooku zapravili politiki in stranke

Daleč največ sta za kampanjo v zadnjem mesecu pred volitvami na Facebooku in Instagramu zapravili Gibanje Svoboda in SDS, obe stranki sta za oglase odšteli več deset tisoč evrov. Med politiki pa so v zadnjem tednu pred volitvami največ denarja za oglase zapravili Janez Janša, Robert Golob in Zdravko Počivalšek.

76 tisoč evrov so največje stranke v Sloveniji zapravile od 28. marca pa do volitev za oglaševanje na spletnih platformah podjetja Meta (Facebook in Instagram), je razvidno iz spletne strani Ad Library. Največ je zapravila stranka Gibanje Svoboda, ki je v manj kot mesecu dni ameriškemu velikanu plača 27 tisoč evrov. Sledi ji SDS, ki je zapravila 23 tisoč evrov. Relativno veliko denarja so zapravile še SD, NSi in Povežimo Slovenijo, ki so za oglase odštele od pet pa do sedem tisoč evrov.

Pri Povežimo Slovenijo je treba še poudariti, da so kampanjo vodili tudi prek računov strank, ki so članice gibanja. Stranka Konkretno je tako zapravila nekaj sto evrov, medtem ko je stranka SLS platforme Mete tokrat čisto prezrla.

V zadnjem tednu najbolj aktivna SDS

Skoraj osem tisoč evrov je za oglase na platformah Mete v zadnjem tednu pred volitvami odštela SDS. Sledi ji Gibanje Svoboda, kjer so zapravili pet tisoč evrov. Prebudili so se tudi Socialni demokrati, ki so v zadnjem tednu zapravili polovico vse vsote (od 28. marca pa do volitev), in sicer so v Silicijevo dolino nakazali 2.595 evrov. Zapravljivi so bili tudi pri Povežimo Slovenijo (približno dva tisoč evrov), NSi (približno 1.400 evrov), LMŠ (približno 1.300 evrov) in Levica (približno tisoč evrov).

Koga Facebook ne zanima?

So pa na letošnjih parlamentarnih volitvah kandidirale tudi stranke, ki se oglaševanja na platformah Mete niso poslužile oziroma so zapravile izjemno malo denarja. Med (nekdaj) parlamentarnimi strankami izstopa predvsem SNS Zmaga Jelinčiča, ki do zdaj ni zapravila še evra. Podobno je tudi pri DeSUS, kjer je skupni znesek manjši od sto evrov. Tudi SAB tokrat ni stavil na Meto, v zadnjem mesecu so pri stranki zapravili slabih 200 evrov. Tudi stranka Resni.ca, ki je v preteklosti sicer slovela kot politična organizacija, ki se "dobro znajde", je za oglase zapravila le nekaj evrov.

Med politiki na vrhu Janša

V zadnjem tednu so predsedniki največjih strank skupaj za oglaševanje na platformah Mete zapravili dobrih osem tisoč evrov. Največ je zapravil Janez Janša, in sicer 2.786 evrov. Sledijo mu Robert Golob (1.658 evrov), Zdravko Počivalšek (1.608 evrov) in Marjan Šarec (948 evrov). Preostali politiki so za oglaševanje na Meti zapravili le nekaj sto evrov.

Kdo vse še manjka?

Orodje Mete, ki omogoča vpogled v oglaševanje političnih strank, javno razkrije podatke le za posamezne profile. V pričujočem članku smo pogledali samo uradne profile političnih strank in njenih predsednikov. Imajo pa posamezne stranke lokalne odbore in nekateri imajo svoje profile na platformah Mete, ki pa jih tokrat nismo analizirali. Prav tako smo med politiki pogledali le predsednike strank in ne vseh vidnih članov, ki so tudi trošili za oglaševanje sebe in svoje stranke na platformah Mete.