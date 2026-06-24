Črna statistika na slovenskem podeželju

Statistika razkriva, da policisti zabeležijo več prometnih kot delovnih nesreč s traktorji, medtem ko se tragično konča več tistih, ki se zgodijo med delom, kot pa tistih, ki se zgodijo med vožnjo po cesti, poroča Dnevnik.

V času sezone kmetijskih opravil pogosto poročamo o delovnih nesrečah s traktorjem, ki se končajo s smrtjo. Ena takšnih se je zgodila pred časom, ko se je med opravljanjem dela traktor prevrnil, poškodbe 18-letnika pa so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrl.

V delovnih nesrečah s traktorjem leta 2025 umrlo sedem oseb

Lani so policisti obravnavali 170 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi traktorji, in 41 delovnih nesreč s traktorji. Čeprav policisti zabeležijo več prometnih kot delovnih nesreč s traktorji, se tragično konča več tistih, ki se zgodijo med delom, kot pa tistih, ki se zgodijo med vožnjo po cesti. Po podatkih GPU se je leta 2024 zgodilo 149 prometnih nesreč s traktorjem, leta 2025 pa 170. Precej manj je bilo delovnih nesreč s traktorjem, in sicer 48 leta 2024 in 41 leto kasneje. Podatki o smrtnih nesrečah s traktorjem kažejo drugačno sliko. Medtem ko je v delovnih nesrečah leta 2024 umrlo deset oseb, leta 2005 pa sedem, mrtvih v prometnih nesrečah s traktorjem leta 2004 ni bilo, leta 2025 pa je na cesti umrla ena oseba, piše Dnevnik.

Kot so za Dnevnik pojasnili na generalni policijski postaji, so pri voznikih traktorjev najpogostejše kršitve predpisov povezane z nepravilnostmi na tovoru, uporabo telefona, nepravilno smerjo vožnje in vožnjo pod vplivom alkohola. Kljub temu opažajo, da se vozniki traktorjev vendarle vse bolj zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo.

Registriranih 123 tisoč traktorjev, povprečna starost 25 let

Po podatkih statističnega urada je bilo konec lanskega leta v Sloveniji registriranih že več kot 123.000 traktorjev, povprečna starost traktorjev pa znaša 25 let, navaja Dnevnik. Ob tem pri agenciji za varnost prometa opozarjajo, da so starejši traktorji ob morebitnem prevračanju izjemno nevarni, saj pogosto nimajo niti kabine niti varnostnega loka.