Huda nesreča: 16-letnik obstal ukleščen pod traktorjem

V nedeljo so bili koprski policisti obveščeni o nesreči s traktorjem, v kateri se je huje poškodoval 16-letnik.

V nedeljo, nekaj po 14. uri, so bili koprski policisti obveščeni o hujši nesreči s traktorjem v vasi Avber. Na kraju so ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno pet metrov nižje, kjer se je prevrnil.

Kot so zapisali na policiji, je 16-letnik obstal ukleščen pod vitlom traktorja. Po prvih podatkih je utrpel hujše poškodbe, zlom obeh stegnenic, s helikopterjem pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana.