Ponedeljek, 27. 4. 2026, 12.40
8 minut
Huda nesreča: 16-letnik obstal ukleščen pod traktorjem
V nedeljo so bili koprski policisti obveščeni o nesreči s traktorjem, v kateri se je huje poškodoval 16-letnik.
V nedeljo, nekaj po 14. uri, so bili koprski policisti obveščeni o hujši nesreči s traktorjem v vasi Avber. Na kraju so ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno pet metrov nižje, kjer se je prevrnil.
Kot so zapisali na policiji, je 16-letnik obstal ukleščen pod vitlom traktorja. Po prvih podatkih je utrpel hujše poškodbe, zlom obeh stegnenic, s helikopterjem pa so ga odpeljali v UKC Ljubljana.