Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. "Dovolj je bilo," sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače.

Huda nesreča avtobusa na cesti med Tolminom in Kobaridom, v kateri sta se poškodovala 35-letni voznik avtobusa, sicer filipinski državljan, in 63-letna potnica, "ni nesrečno naključje, ampak je vrh ledene gore dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, na katerega opozarjamo že leta, a nas pristojni dosledno ignorirajo", so v torek na družbenem omrežju Facebook opozorili v sindikatu.

Kot so opozorili, delodajalci v imenu dobička zanemarjajo redne servise in tehnično brezhibnost vozil, voznike pa mečejo v nenapovedane urnike, ki jim odžirajo počitek in jih psihofizično izčrpavajo. "Nato pa od nas pričakujejo, da bomo hkrati varnostniki, psihologi, čistilci in socialni delavci - vse to za plačo, ki nikakor ne upošteva naše ogromne odgovornosti, medtem ko so naše zahteve po varnostnih pregradah zavrnili kot nepotrebne stroške," so zapisali.

Po prepričanju sindikata je neoliberalni model javno službo prepustil tržnim principom, kjer se davkoplačevalski denar steka v zasebne žepe, medtem ko so vozniki ostali brez ustrezne zaščite, brez dostojnega plačila in brez spoštovanja.

Sporočilo za infrastrukturnega ministra: Dovolj je bilo

Ministru za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca ob tem sporočajo: "Dovolj je bilo." Zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili, obvezno namestitev varnostnih pregrad na vsak avtobus, dostojne osnovne plače in konec uvoza poceni delovne sile z dvomljivim znanjem.

Zahtevajo tudi korenito prenovo modela javnega prevoza, ki po prepričanju sindikata ne sme več temeljiti na dobičku, temveč na varnosti, dostopnosti in dostojanstvu vseh udeležencev. Kot poudarjajo, je namreč javni promet gospodarska javna služba, ne pa igralnica za tvegane investicije.

Spomnimo

Na Tolminskem se je v torek nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal s ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih pet potnikov, po prvih podatkih voznik in ena potnica predvidoma huje, zato so ju s helikopterjema prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Izredni tehnični pregled ni pokazal nepravilnosti na vozilu, glede na ugotovitve policistov pa je vzrok prometne nesreče neprilagojena hitrost voznika avtobusa.