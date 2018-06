Znani Slovenci niso prepričali volivcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V volilni kampanji pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami so na listah strank med drugim kandidirali pevci, nekdanji športniki, igralci, priznana kuharska mojstrica in nekdanje misice. Čeprav smo znane obraze med kampanjo videvali na plakatih in javnih dogodkih, se na koncu v državni zbor ni uspelo uvrstiti nobenemu od njih.