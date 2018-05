Začelo se je slabše kot pred štirimi leti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek, prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor, je glas oddalo 11.713 volivcev, kar je 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev, so danes sporočili z Državne volilne komisije (DVK).

Po njihovih navedbah se je prvi dan predčasnega glasovanja na volitvah pred štirimi leti udeležilo več volivcev, in sicer 1,08 odstotka.

Predčasno glasovanje na nedeljskih predčasnih volitvah v državni zbor poteka tudi danes in v četrtek, in to na 63 voliščih, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Prvi dan predčasnega glasovanja na PVDZ včeraj, 29. 5. 2018 se je udeležilo 11713 volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivcev) oziroma 0,68 % vseh volilnih upravičencev. Na PVDZ 2014 je prvi dan predčasno glasovalo 18466 volivcev oziroma 1,08 % vseh volilnih upravičencev. — DVK (@dvk_rs) May 30, 2018

Izidi predčasnega glasovanja tokrat prvič ne bodo znani že takoj po zaprtju volišč v nedeljo ob 19. uri. DVK je namreč sklenila, da lahko volilni odbori šele v nedeljo po zaprtju volišč začnejo šteti glasovnice. Bodo pa do takrat znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo v nekaterih medijih.