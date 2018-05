Le Janša in Židan odgovorila državljanu Mihi

V uredništvu Siol.net smo po elektronski pošti osem strank, ki jim ankete javnega mnenja kažejo najvišjo podporo, vprašali, kako bi uredili trg kriptovalut v Sloveniji. Vprašanje so v svoj elektronski nabiralnik dobile SDS, LMŠ, SD, SMC, Levica, NSi, DeSUS in Stranka Alenke Bratušek.

Vprašanja smo z elektronskega naslova, ki smo ga ustvarili posebej v ta namen, razposlali minuli četrtek, do včeraj zvečer pa smo v naš nabiralnik dobili le dva odgovora. Na vprašanje državljana Mihe so odgovorili v SDS Janeza Janše in SD Dejana Židana.

Danes zvečer ob 20. uri bo na Planet TV potekalo soočenje osmih strank, ki jim zadnja raziskava Mediane kaže najbolje. Soočenje bo v Železniškem muzeju v Ljubljani.



Že 27 let stopamo po samostojni poti, cilj, da postanemo druga Švica, pa je vedno bolj oddaljen. Hodimo prepočasi ali v napačno smer? Je razpotje pred volitvami lahko nov začetek? Na Planet TV bodo soočili predsednike osmih strank, ki jim volilne napovedi kažejo najbolje, da vam olajšajo odločitev pred morda najpomembnejšimi volitvami po osamosvojitvi.

V Slovenski demokratski stranki pozitivno gledamo na področje blockchain tehnologije, katere (manjši) del predstavljajo tudi kriptovalute. Še posebej smo veseli številnih slovenskih zagonskih (start-up) podjetij s tega področja. So pa na tem področju odprta številna vprašanja in problemi, ki jih je potrebno zakonsko urediti. V kolikor nam bodo volivci zaupali mandat, bomo to tudi uredili, in sicer v smeri nadaljnjega razvoja in podpore blockchain tehnologij. Na vprašanje o tem, kako, če sploh, bi regulirali in obdavčili trgovanje s kriptovalutami ter zbiranje sredstev z izdajo kriptožetonov (ICO), pa odgovarjamo, da bi morali postaviti jasna pravila, ki bodo prinesla tudi nekaj dodatnih davkov za proračun, vendar ne bodo tako zapletena in ostra, da bi podjetja bežala stran. Predvsem pa se ne smejo spreminjati iz dneva v dan. FURS je s prvimi ukrepi glede obdavčevanja kriptovalut postavil temelje, vendar bo morala končna verzija biti bolj uravnotežena. Morebitni novi ukrepi morajo biti bolj premišljeni in ne sami sebi namen.

SD: Treba je prilagoditi davčno zakonodajo

Foto: Bojan Puhek Socialni demokrati spremljamo razvoj rešitev in produktov tehnologije veriženja podatkovnih blokov širše in verjamemo, da ima potencial na številnih področjih tako v zasebnem kot javnem sektorju. Žal je trenutna pozornost medijev in javnosti osredotočena predvsem na uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov v finančno-tehnološki industriji. Zaradi njenih izrazitih prednosti, kot so avtomatizirano izvrševanje transakcij ter upravljanje s podatki, produkti in storitvami na preverljiv, sledljiv in varen način. Socialni demokrati prepoznavamo velik demokratični potencial tehnologije veriženja podatkovnih blokov in menimo, da bo prinesla številne koristi za družbo kot celoto.

Podpiramo prizadevanja za "pametno" regulacijo teh področij, ki bo postavila jasen pravni okvir in s tem povečala pravno varnost in predvidljivost poslovanja tako za industrijo kot uporabnike, hkrati pa ne bo zavrla razvojnih potencialov tehnologije veriženja tržnih blokov in inovativnega zbiranja zagonskega kapitala za projekte na tem področju. Pri tem je nujno upoštevati specifične lastnosti te tehnologije in t. i. "ICO" postopkov. Pri regulatornem razmisleku bomo aktivno vključili tudi ključne akterje iz tega področja in upoštevali njihove dosedanje izkušnje iz prakse ter ugotovitve oz. smernice, ki so jih že podali, pa tudi stališča in smernice, ki so jih podali relevantni regulatorji.

Prizadevali si bomo tudi za čimprejšnjo sistemsko regulacijo na ravni Evropske unije. Prav tako je treba preudarno premisliti, pri katerih vprašanjih je potrebna nova, specifična zakonodaja ter kje je bolj smiselno spremeniti oz. prilagoditi obstoječo zakonodajo. Po našem mnenju je trebaustrezno prilagoditi davčno zakonodajo in premisliti o morebitni prilagoditvi zakonodaje na področju vrednostnih papirjev in jo nekoliko prilagoditi. Do odločitve o prilagajanju zakonodajnega okvira pa so za predvidljivost poslovanja na tem področju pomembna predvsem jasna in nedvoumna stališča relevantnih regulatorjev.



V zvezi z obdavčitvijo trgovanja s kriptovalutami je prvotno potrebno jasno stališče regulatorja, potreben pa je tudi premislek o prilagoditvi relevantne zakonodaje, saj pravne nejasnosti povečujejo nepredvidljivost in tveganja tako pri trgovanju s kriptovalutami kot pri izvajanju ICO postopkov. Trenutno stališče regulatorja po našem mnenju ne odpravlja zadostno teh nejasnosti, zlasti v delu, ki predvideva obdavčitev dohodka iz naslova trgovanja s kriptovalutami v primeru, da fizična oseba trgovanje opravlja kot dejavnost. Nujno je treba opredeliti jasna merila, v katerih primerih se trgovanje s kriptovalutami šteje za dejavnost, v prihodnosti pa to vprašanje urediti tudi na zakonski ravni.