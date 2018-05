Za poslance letos kandidirajo tudi dijaki in študenti

Glede na število kandidatov na volilnih listah so največje stranke na volitvah SD, SDS in DeSUS. Največ starejših članov ima stranka DeSUS, največ mladih Piratska stranka Slovenije. Največ kandidatov z doktoratom ali magisterijem ima SMC. Dobra polovica strank ima med kandidati tudi študente in pet strank dijake.

Katere stranke so največje

Na parlamentarne volitve je po podatkih volilne komisije prijavljenih 25 različnih strank s povprečno 65 volilnimi kandidati na stranko. Največje po številu kandidatov (88 prijavljenih kandidatov) so tri stranke: SD, SDS in DeSUS. Najmanjša je stranka Naprej Slovenija, za katero na volitvah nastopajo štirje kandidati. Deset strank ima na volitve prijavljenih manj kandidatov od povprečja.

Stranke z največ starejšimi oziroma mladimi kandidati

Povprečna starost kandidata na volilni listi je 48,4 leta. Pričakovano je glede na povprečno starost kandidatov najstarejša stranka upokojencev DeSUS, ki ji sledi Stranka slovenskega naroda. Na listi stranke DeSUS je skoraj dve tretjini članov starih 60 let ali več in nobenega člana starega 30 let ali manj. Poleg stranke DeSUS nimajo kandidatov mlajših od 31 let še štiri stranke.

Na drugi strani je s povprečno starostjo kandidata 37 let najmlajša Piratska stranka Slovenije. Stranka ima na listi dobro tretjino kandidatov starih 30 let ali manj in šest odstotkov (tri kandidate) starih 60 let ali več. Kandidat stranke je v povprečju pet let mlajši od naslednje stranke po povprečni starosti in dobrih 11 let mlajši od povprečnega kandidata na volitvah. Manj kot deset odstotkov starejših kandidatov imajo štiri stranke, poleg piratov še Lista Marjana Šarca, SNS in stranka ReSET.

Stranke z največ visoko izobraženimi kandidati

Čeprav med strankarskimi kandidati najdemo tudi nekaj takih s končano osnovnošolsko izobrazbo, ima več kot polovica strank vsaj 50 odstotkov kandidatov z najmanj univerzitetno izobrazbo. Največ takih je v stranki SMC, kjer ima izobrazbo višjo od pete stopnje štiri petine kandidatov. V stranki SMC ima dobra četrtina kandidatov tudi doktorat ali magisterij.

Med strankami z več kot 75 odstotki vsaj univerzitetnih kandidatov sta tudi stranki SD in Lista Marjana Šarca. Na drugi strani imajo manj kot četrtino visoko izobraženih kandidatov stranke: Socialistična partija Slovenije, stranka slovenskega naroda in stranka Naprej Slovenija.

Skoraj tretjino kandidatov z magisterijem ali doktoratom ima na svoji listi stranka SD. Sledita ji stranki SDS in SMC. Dve stranki, to sta Socialistična partija Slovenije in Naprej Slovenija, na listi nimata kandidatov z doktoratom ali magisterijem. Enega imata stranki Socialistična partija Slovenije in Naprej Slovenija.

Med kandidati tudi dijaki in študentje

Dve stranki (Naprej Slovenija in DeSUS) imata med svojimi kandidati več kot polovico upokojencev. Najmanjši delež kandidatov s statusom upokojenca imajo Lista Marjana Šarca, ReSET in LEVICA. Skoraj petino kandidatov na listi Piratske stranke Slovenije je študentov. 11 strank na listi nima nobenega študenta. Pet strank ima na kandidatni listi tudi dijaka, na listi stranke Andreja Čuša sta dijaka dva.