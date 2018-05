Največ neodločenih volivcev k NSi?

Čeprav je do volitev še dober teden dni, pa raziskave kažejo, da se podpora strankam lahko še močno spremeni. To je potrdila tudi anketa Episcentra, ki je postregla z nekaterimi zelo zanimivimi podatki, saj je poleg realnega dosega strank izmerila tudi njihov maksimalni doseg.

Tako se iz grafa lahko jasno vidi, katere stranke lahko računajo na dodaten dvig podpore, katere pa so se svojemu maksimalnemu dosegu že zelo približale in zato težje pričakujejo dodaten dvig podpore. Za merjenje realnega dosega so anketiranci odgovarjali na vprašanje, kateri stranki bi zaupali svoj glas oziroma katera jim je najbližje, za merjenje maksimalnega dosega pa so odgovarjali na vprašanje, katere so tiste stranke, o katerih razmišljate, da bi jim zaupali svoj glas.

Po mnenju številnih strokovnjakov ima NSi najbolj dodelan program za modernizacijo Slovenije.

Kakšni so največji dometi strank?

Razlike med realnim in maksimalnim dosegom in rast neodločenih volivcev pritrjujejo tezi, da se v zadnjih dneh kampanje lahko zgodijo še marsikatera presenečenja. Trenutno tako po realnem kot maksimalnem dosegu vodi SDS, sledita ji SD in LMŠ, ki ima največjo razliko med realnim in maksimalnim dosegom. A bolj kot boj za prva tri mesta bo očitno pomemben boj v drugi polovici lestvice, saj bodo to stranke, ki bodo odločale o sestavi naslednje koalicije in vlade.

NSi ima največji potencial za dodatno rast

Pri realnem dosegu sta v nadaljevanju lestvice praktično izenačeni Levica (8,5 %) in NSi (8,2 %), nekoliko za njima pa je SMC (5,6 %). Če pa pogledamo maksimalni doseg teh treh strank, vidimo, da ima največji potencial za dodatno podporo volivcev stranka NSi, ki se je sicer v kampanjo podala vsebinsko najbolj resno in zato lahko pričakuje dober rezultat.

"Zanima nas izključno sodelovanje v razvojni vladi, ki bo Sloveniji prinesla prepotrebne pozitivne spremembe in razvoj," pravi Matej Tonin.

Po mnenju številnih strokovnjakov in tudi enega izmed največjih slovenskih spletnih portalov, ki je opravil podrobno analizo, ima NSi najbolj dodelan program za modernizacijo Slovenije. V preteklem mandatu je NSi, kljub delovanju v opoziciji, pripravila tudi celostni reformi zdravstvenega in pokojninskega sistema, ki tako pripravljeni čakata na realizacijo.

Matej Tonin: Zanima nas le razvojna vlada

NSi se je tudi kadrovsko okrepila in nekoliko pomladila. V volilno kampanjo je vstopila z zanimivim sloganom Misli resno ter istoimenskim programom, ki predstavlja 15 konkretnih rešitev, s katerimi namerava Slovenijo popeljati med 15 najbolj uspešnih držav na svetu po kakovosti življenja. Da NSi s svojimi rešitvami res misli resno in ima resne vladne ambicije, potrjujejo tudi besede njenega novega predsednika Mateja Tonina, ki je pred kratkim dejal, da se stranka zagotovo ne bo "prodala" za nekaj ministrskih stolčkov. "Zanima nas izključno sodelovanje v razvojni in programsko naravnani vladi. Takšni, ki bo Sloveniji prinesla prepotrebne pozitivne spremembe in razvoj," je še pojasnil Tonin.