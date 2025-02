Zunanji ministri EU o predlogu za okrepitev vojaške pomoči Ukrajini

Zunanji ministri članic unije, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo danes po neuradnih informacijah razpravljali o predlogu za okrepljeno vojaško pomoč Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo v letošnjem letu. Predlog visoke zunanjepolitične predstavnice unije Kaje Kallas vključuje najmanj 1,5 milijona kosov topniškega streliva, sisteme protizračne obrambe ter urjenje ukrajinskih vojakov, so povedali viri pri EU.

Obenem naj bi ministri ob tretji obletnici ruske agresije sprejeli 16. sveženj sankcij proti Rusiji, ki je namenjen predvsem preprečevanju izogibanja doslej sprejetim ukrepom.

Zasedanje bo potekalo po tem, ko sta ZDA in Rusija pretekli teden brez sodelovanja predstavnikov Evrope in Ukrajine začeli pogovore o končanju vojne. Ob spremembi politike ZDA do Rusije se v EU vrstijo pozivi k nadaljnji podpori Kijevu in krepitvi lastne varnosti.

Obravnavali bodo tudi Bližnji vzhod

Izjave novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prevzemu palestinskega ozemlja v Gazi pa bodo po pričakovanjih zaznamovale razpravo zunanjih ministrov o Bližnjem vzhodu, kjer je v veljavi krhek dogovor o prekinitvi ognja med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas.

To bo tudi tema popoldanskega zasedanja pridružitvenega sveta EU-Izrael, na katerem bo izraelsko stran zastopal zunanji minister Sar.

Zunanji ministri članic EU bodo v dopoldanski razpravi o regiji Bližnjega vzhoda govorili še o Siriji, kjer so decembra uporniške skupine strmoglavile predsednika Bašarja Al Asada. Danes naj bi začasno odpravili del sankcij EU proti tej državi.