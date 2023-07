Znano je, kje v regiji so najnižje cene pogonskih goriv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene pogonskih goriv so se v zadnjem obdobju znova začele višati ne samo pri nas, ampak v celotni regiji. V Sloveniji liter bencina stane 1,46 evra, liter dizla pa 1,50 evra. Od držav na Zahodnem Balkanu so pogonska goriva po podatkih Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) najcenejša v Severni Makedoniji ter Bosni in Hercegovini, najdražja pa na Kosovu.