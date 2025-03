Znane so nove informacije glede hude nesreče na Norveškem #video

Na severu Norveške je v torek popoldne snežni plaz zasul skupino treh slovenskih državljanov, od katerih sta dva preživela, tretjo članico skupine pa še vedno pogrešajo. Po podatkih, ki so jih za Siol.net potrdili na zunanjem ministrstvu, poškodovani slovenski državljan ni več v bolnišnici in se vrača v Slovenijo.

Poškodovani slovenski državljan se v Slovenijo vrača skupaj s celotno skupino slovenskih državljanov, predvidoma v soboto, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Glede pogrešane osebe novih informacij za zdaj ni, iskanje pristojne službe na Norveškem nadaljujejo, in sicer večinoma podnevi in ko vremenske razmere to dopuščajo.

Dogajanje spremlja uslužbenec slovenskega veleposlaništva, ki tudi pomaga pri urejanju zadev v povezavi z vrnitvijo skupine in je v neposrednem stiku z reševalnimi službami.

Kaj je o dogodku povedala ministrica Tanja Fajon?

