Zmečkani, ležerni in skuštrani. Tretjina zaposlenih občasno dela v pižamah.

Raziskava je na Otoku zajela 1.035 zaposlenih in 500 predstavnikov delodajalcev, izvedli pa so jo konec oktobra.

V Združenem kraljestvu 33 odstotkov zaposlenih dela v pižamah, je pokazala ta teden objavljena raziskava zaposlovalnega podjetja Indeed. Delavci so v povprečju v pižamo oblečeni 46 delovnih dni na leto, vsak dan pa v pižami dela vsak 12. zaposleni.

Glede na raziskavo se sicer za delo najprimerneje oblačijo predstavniki generacije Z (rojeni med letoma 1995 in 2012), ki so v oblekah v 42 odstotkih primerov, medtem ko so starejši od 35 let tako oblečeni le v 15 odstotkih.

Zmečkani in ležerni

Da imajo spodnja oblačila, ko se udeležujejo službenih videoklicev od doma, bolj zmečkana, priznava 53 odstotkov anketirancev.

Na drugi strani pa je skoraj polovica vprašanih delodajalcev prepričanih, da so njihovi zaposleni s pandemijo covida-19 pri oblačenju postali preveč ležerni, 29 odstotkov pa se jih je zavzelo za strožja pravila oblačenja.

Ko gre za videz zaposlenih, delodajalce najbolj motijo prav pižame pri delu od doma, sledijo pa neumiti ali razmršeni lasje. 44 odstotkov jih je tudi mnenja, da zaposleni ne bi smeli nositi spodnjih delov trenerk.

Da so športni copati neprimerni za zaposlene, menita dva od petih delodajalcev, ne glede na to pa sta prav v superge med delom obuti dve tretjini zaposlenih.