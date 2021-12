Serena Williams in štiriletna hčerka navdušili v enakih pižamah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Sereno Williams in njeno štiriletno hčerko Olympio je zelo močna vez. Mama in hči velikokrat uskladita svoja oblačila in v njih pozirata na Instagramu. Tokrat sta svoje sledilce razveselili s prikupnima enakima pižamama.