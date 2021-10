Biografski film o teniških sestrah Williams: strogi in nepopustljivi oče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihajajočem filmu o Venus in Sereni Williams je zaigral Will Smith. Za naslovno pesem je poskrbela Beyoncé, skladbo Be Alive je mogoče slišati v napovedniku biografskega filma.

Serena in Venus Williams sta zvezdi teniškega sveta. Serena je osvojila 23 turnirjev za grand slam, Venus pa sedem. Sestri Williams sta bili številka ena ženskega tenisa, zato ne preseneča, da prihaja novembra v kinematografe biografska zgodba o njunih teniških začetkih. Film ima naslov King Richard, kot oče teniških zvez pa bo nastopil Will Smith.

Še eno veliko ime je povezano s tem filmom. Pevka Beyoncé je namreč posnela skladbo Be Alive, ki so jo ustvarjalci filma vključili v napovednik.

Športna drama bo prikazala ves trud, ki ga je oče vložil v uspeh svojih hčera, in dolga leta napornih treningov, ki so tlakovala pot do uspeha.

Venus in Serena Williams Foto: Reuters

Podlaga filmskega napovednika, ki je poln navdiha, je močna balada pevke Beyoncé, v vlogi teniških igralk sta se izkazali Saniyya Sidney (kot Venus) in Demi Singleton (kot Serena).

Pesem Be Alive ima močno sporočilo. Beyonce namreč zapoje: "Tako dobro je biti živ, zato živim svoje življenje s ponosom. Ali veš, koliko imamo ponosa? Kako težko se moramo potruditi?"

Tudi 40-letna Serena Williams je na družbenih omrežjih najavila izid filma: ''Tako sem navdušena, da si boste končno lahko ogledali napovednik filma King Richard, v katerem igra Will Smith in ki vključuje Beyoncéjino pesem Be Alive. Spremljanje nastanka tega filma (ki temelji na najini zgodbi) je bila ena najboljših izkušenj v mojem življenju.'' Ob tem je objavila posnetek, na katerem se sestri zabavata v družbi hollywoodskega igralca.

V napovedniku je prikazan prizor, ko se družina Wiiliams po teniški vadbi v dežju vrne domov. Ko pride, je tam čaka belopolti socialni delavec, ki naj bi preveril stanje otrok. Razburjeni Richard pove delavcu: "Sploh me ne moti, če rečeš, da smo strogi do teh otrok. Veš, zakaj? Ker smo. To je naše delo. Da bi jih obdržali stran od teh ulic."

Richard je bil pri vzgoji neizmerno talentiranih deklic zelo strog. Tudi zaradi tega sta postali najboljši športnici vseh časov, in z njegovo pomočjo močno vplivata na svet tenisa in športa nasploh. Zgodba o popolni predanosti športu bo gledalcem v kinematografih na voljo že v drugi polovici novembra.

Preberite še: