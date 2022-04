Zelenski: Rusija želi po Ukrajini napasti tudi druge države

Po petkovi izjavi visokega ruskega generala Rustama Minekajeva, da je cilj Rusije prevzeti popoln nadzor nad vzhodom in jugom Ukrajine, kar ji bo omogočilo tudi pomoč proruskim separatistom v Pridnestrju v Moldaviji, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Moskvo obtožil imperializma in posvaril, da je napad na Ukrajino očitno šele začetek.

Po besedah Volodimirja Zelenskega izjave Rustama Minekajeva jasno kažejo, da želi Rusija po Ukrajini napasti tudi druge države ter da je invazija na njegovo državo šele začetek. "To le potrjuje, kar sem dejal že večkrat - ruska invazija na Ukrajino je bila mišljena le kot začetek, nato pa želijo zavzeti druge države," je po poročanju britanskega BBC poudaril ponoči v video nagovoru.

"Kdo bo naslednji?"

"Seveda se bomo branili, kakor dolgo bo potrebno, da ustavimo to ambicijo Ruske federacije. A vse države, ki tako kot mi verjamejo v zmago življenja nad smrtjo, se morajo boriti skupaj z nami. Pomagati nam morajo, saj smo prvi na tej poti. In kdo bo naslednji?" je nadaljeval ukrajinski predsednik.

"Če kdorkoli, ki lahko postane naslednji, danes ostaja nevtralen, da ne bi česa izgubil, je to najbolj tvegana stava. Ker bo izgubil vse," je še posvaril.

Foto: Reuters

Obenem je Zelenski sodržavljane znova pozval, naj se še naprej upirajo ruskim napadom, naj se ob vsaki priložnosti branijo proti okupaciji in naj nikakor ne sodelujejo z Rusi. Pri tem je dejal, da so zavezniki Kijevu končno le začeli dostavljati orožje, za katerega so prosili in ga nujno potrebujejo, kar bo pomagalo "rešiti življenja na tisoče ljudi".

Minekajev o pomoči proruskim separatistom v Moldaviji

General Minekajev je sicer v petek izjavil, da želi ruska vojska prevzeti popoln nadzor nad vzhodom in jugom Ukrajine, kar ji bo omogočilo, da vzpostavi kopenski koridor do zasedenega polotoka Krim in pridobi nadzor nad ključnimi ukrajinskimi vojaškimi objekti in pristanišči v Črnem morju.

Obenem je omenil, da bi nadzor nad jugom Ukrajine Rusiji omogočil tudi pomoč proruskim separatistom v Pridnestrju v Moldaviji, ki od leta 1992 nadzorujejo to območje ob meji z Ukrajino. "Nadzor nad jugom Ukrajine, to je tudi prehod do Pridnestrja, kjer prav tako opažamo primere zatiranja rusko govorečega prebivalstva," je dejal general.

Moldavija je nekdanja članica Sovjetske zveze, kjer je uradni jezik romunščina, trenutno pa jo vodi prozahodna vlada. Uradni Kišinjov oziroma moldavsko zunanje ministrstvo je na pogovor v petek poklicalo ruskega veleposlanika ter mu izrazilo "globoko zaskrbljenost" zaradi izjav Minekajeva o domnevnem zatiranju rusko govorečega prebivalstva.

"Te izjave so povsem neutemeljene. Moldavija je nevtralna država in to načelo morajo spoštovati vsi mednarodni akterji, vključno z Rusko federacijo," je ob tem na spletni strani objavilo ministrstvo.

