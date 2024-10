Zelenski predstavil načrt za zmago: Povabite nas v Nato

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v parlamentu predstavil dolgo pričakovani načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji, ki med drugim vključuje povabilo Ukrajine v zvezo Nato. Hkrati je Zahod znova pozval k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnil kakršenkoli odstop ukrajinskega ozemlja Rusiji.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



12.10 Zelenski v okviru načrta za zmago poziva k članstvu Ukrajine v Natu

11.43 Rusija znova z droni napadla več ukrajinskih regij

6.46 Rusi vse bliže pomembnemu mestu v Harkovu

"Ukrajinski načrt za zmago je načrt za krepitev naše države in naših položajev. Da bomo dovolj močni, da bomo končali vojno," je Zelenski povedal poslancem.

Prav tako je Zahod pozval k dodatni vojaški pomoči Ukrajini in k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja za napade na rusko ozemlje. Ob tem je v okviru načrta zavrnil kakršenkoli odstop zasedenega ukrajinskega ozemlja Rusiji in poudaril, da rešitev ne pomeni zamrznitve konflikta in ne trgovine z ukrajinskim ozemljem ali suverenostjo.

Kritičen je bil tudi do Kitajske, Irana in Severne Koreje zaradi njihove podpore Rusiji. "V koaliciji zločincev je skupaj s Putinom tudi Severna Koreja. Vsi vidijo pomoč iranskega režima Putinu in tudi sodelovanje Kitajske z Rusijo," je še dodal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem zavrnil ukrajinski načrt za mir. "Edini mirovni načrt je, da se režim v Kijevu zave nesmiselnosti politike, ki jo vodi, in razume, da se mora strezniti," je dodal.

Zelenski je prejšnji teden v okviru turneje po Evropi obiskal Pariz, London, Rim, Vatikan in Berlin, kjer se je srečal s tamkajšnjimi voditelji in si prizadeval okrepiti njihovo podporo Ukrajini. Turnejo je naznanil, potem ko je bilo preloženo srečanje voditeljev držav kontaktne skupine za Ukrajino v Ramsteinu, na katerem je Zelenski nameraval predstaviti načrt za zmago.

Medtem ko Kijev trdi, da je odbil napredovanje ruskih sil v Donecku, ukrajinski vojaški blogerji poročajo, da so ruske sile zavzele vas Ostrivske. Ukrajinskim silam v bližnji vasi Kurahivka pa sedaj grozi obkolitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južno ukrajinsko mesto Herson, ki ga nenehno obstreljujejo ruski vojaki, je medtem ostalo brez elektrike, je danes sporočil guverner regije Oleksandr Prokudin in poudaril, da so popravila že v teku. "Strokovnjaki nam zagotavljajo, da bodo v nekaj urah v mestu ponovno vzpostavili oskrbo z električno energijo," je dodal.

Oskrba z elektriko je bila prekinjena tudi v delih sosednje regije Mikolajiv. Vzrok sicer niso bili napadi, temveč tehnična okvara, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske oblasti so danes odredile tudi evakuacijo prebivalcev mesta Kupjansk in treh drugih krajev v severovzhodni regiji Harkov. Poleg Kupjanska, železniškega križišča na reki Oskil, je bila evakuacija odrejena tudi za mesto Borova na jugu, blizu mesta Izjum, še enega velikega logističnega središča.

Ruske sile vse bolj napredujejo v vzhodni ukrajinski regiji Doneck in so že več mesecev dejavne severneje v regiji Harkov, osredotočene na Kupjansk. Na fotografiji ukrajinski vojaki v obrambi ob ponovnem zavzetju Kupjanska 23. septembra 2022. Foto: Guliverimage

Kupjansk so ruske sile zavzele na začetku invazije februarja 2022, vendar so ga pozneje istega leta ponovno zavzele ukrajinske sile.

Guverner regije Harkov Oleh Sinjehubov je na nacionalni televiziji dejal, da je evakuacija obvezna. "Razmere so najtežje na območju Kupjanska. Na vzhodnem bregu reke Oskil, ki deli mesto, zaradi nenehnega obstreljevanja ne moremo več ponovno vzpostaviti oskrbe z elektriko, toploto in vodo," je dejal.

"Vse intervencijske ekipe se takoj znajdejo pod ruskim obstreljevanjem," je dodal.

Ukrajinski vojaki pokrivajo samohodno havbico 2S1 Gvozdika z maskirno mrežo na svojem položaju blizu frontne črte sredi ruskega napada na Ukrajino v regiji Harkov. Foto: Reuters

Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini, zahodno od Kupjanska, je bil večji del vojne pod nenehnimi raketnimi napadi in napadi z brezpilotnimi letali.

Iz generalštaba ukrajinske vojske so sporočili, da je bilo v preteklih 24 urah blizu Kupjanska 19 bitk, sedem jih še poteka.