Uradno: Zelenski zabil klin v pogajanja s Putinom. Rusija odgovarja. #vŽivo

221. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na svoji spletni strani objavil odlok, ki Ukrajincem prepoveduje pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Iz Kremlja so medtem sporočili, da se z Ukrajino ne bodo pogajali o miru, dokler bo predsednik Zelenski oziroma dokler si Zelenski ne premisli. Po družbenih omrežjih se je razširila vest o mladem ruskem glasbeniku, ki si je, ker je pričakoval klic za odhod na fronto v Ukrajino, a ni hotel pobijati ljudi, vzel življenje. V osrednji Rusiji so iz zraka posneli "jedrski vlak", ki naj bi se peljal proti Ukrajini. Posnetek vlaka, ki prevaža opremo za jedrsko orožje, je sprožil precejšnjo paniko, vojni analitiki pa ob tem mirijo, da mogoče vendarle še ni čas za apokaliptične napovedi.

Pomembnejši dogodki dneva:



17.27 Zelenski: Ukrajina se ne bo pogajala s Putinom. Rusija: Mi pa ne z Zelenskim.

16.06 Ruski glasbenik storil samomor, ker ni hotel na fronto

13.29 V Donbas prispeli prvi vpoklicani ruski vojaki

10.39 Srhljiv posnetek: v Rusiji opazili "jedrski vlak"

7.15 ZDA Ukrajini obljubljajo dodatne raketne sisteme himars

22.01 Tako bi Musk končal vojno v Ukrajini

17.27 Zelenski: Ukrajina se ne bo pogajala s Putinom. Rusija: Mi pa ne z Zelenskim.

Odlok Zelenskega o uradni prepovedi pogajanj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pred tem sprejel ukrajinski svet za varnost in obrambo, z njim pa se je odzval na rusko priključitev štirih ukrajinskih regij na jugu in vzhodu države.

Po ruski invaziji 24. februarja so sicer potekali številni pogovori med predstavniki obeh strani, a je Kremelj za vsa pogajanja na predsedniški ravni postavil stroge pogoje, ki so bili za Ukrajino nesprejemljivi. Kijev pa je sedaj v luči vojaških uspehov praktično izključil možnost za pogovore, vse dokler se ruske sile ne umaknejo z njihovega ozemlja.

Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli petek na slovesnosti v Kremlju podpisal dokumente o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk. Pred tem so proruske oblasti v štirih regijah izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Priključitev je v ponedeljek ratificiral spodnji dom parlamenta v Moskvi, danes pa jo je soglasno sprejel še zgornji dom. Dokumente bo zdaj ponovno podpisal še predsednik Putin, s tem pa bo formalni postopek priključitve končan. Foto: Reuters

Dmitri Peskov, uradni govorec Kremlja, je v odzivu na odlok ukrajinskega predsednika danes sporočil uradno stališče Rusije: mirovna pogajanja z Ukrajino se ne bodo nadaljevala, dokler si Volodimir Zelenski ne premisli oziroma dokler Zelenski ne dobi naslednika, ki bo "sprejemal odločitve v dobrobit ukrajinskega ljudstva".

16.06 Ruski glasbenik namesto mobilizacije izbral smrt

27-letnega ruskega raperja Ivana Petunina, ki je nastopal z umetniškim imenom Walkie, so v petek našli mrtvega na ulici pod stanovanjsko stolpnico v ruskem mestu Krasnodar. O njegovi smrti in razlogih zanjo so poročali tudi ruski spletni portali.

Le rappeur russe Ivan Petunin s'est suicidé. Dans son message d'adieu il dit «Nous sommes tous prisonniers d'un maniaque, je ne veux pas aller tuer des gens» @visegrad24 pic.twitter.com/pohFM2dxPU — L'important (@Limportant_fr) October 2, 2022

Petunin je, tako je v dvominutnem videoposnetku, ki ga je objavil sam na družbenem omrežju Telegram in v katerem je dejal, da bo takrat, ko bodo ljudje videli videoposnetek, že mrtev, najverjetneje storil samomor.

Razlog za to je bila po njegovih lastnih besedah vojaška mobilizacija za vojno v Ukrajini. Petunin je v videoposnetku izrazil pričakovanje, da bo delna mobilizacija slej ko prej postala popolna in da bo moral tudi on na fronto, saj "imam dve roki in dve nogi ter kazalec za pritiskanje sprožilca". Petunin je zatrdil, da ne bo pobijal v imenu ideologij nekoga drugega in da raje umre, kot da vzame življenje sočloveka.

"Oprostite mi dragi, a včasih je treba za svoje principe tudi umreti," je še dejal Petunin.

13.29 V Donbas prispeli prvi vpoklicani ruski vojaki

Rusko obrambno ministrstvo je na Telegramu zapisalo, da se prvi mobilizirani vojaki že usposabljajo v regiji Doneck, še pred tem pa je poveljstvo ruske vojske napovedalo prihod rezervistov v Lugansk. Po navedbah ministrstva bodo rezervisti po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V obeh regijah so ruske sile v zadnjem času v defenzivi. Pred kratkim so morale zapustiti strateško pomembno mesto Liman, ukrajinske sile pa trenutno napadajo ceste, ki povezujejo kraje Svatove, Kremina in Rubižne, da bi obkolile tam nameščene ruske vojake oz. jih prisilile k umiku.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je medtem sporočil, da je bilo v okviru delne mobilizacije vpoklicanih že več kot 200 tisoč ljudi, njihovo usposabljanje pa poteka na 80 poligonih in v šestih centrih za usposabljanje. Pri tem je poudaril, da se je prijavilo tudi veliko prostovoljcev, in centre za mobilizacijo pozval, naj jih ne zavračajo, če za to ni resnih razlogov. Prav tako je ponovil, da so pristojne agencije dobile navodila, naj nabornike opremijo s potrebno opremo in jih usposobijo.

Britansko obrambno ministrstvo pa je danes objavilo poročilo, v katerem opozarja, da Rusija ne bo mogla zagotoviti zadostne količine opreme in potrebnega vojaškega usposabljanja za tako veliko število vpoklicanih. Kot enega od pokazateljev so izpostavili letošnji naborni cikel, ki naj bi se začel mesec dni pozneje kot običajno.

"Izzivi, povezani z nastanitvijo, usposabljanjem, opremljanjem ter razporeditvijo mobiliziranega in vpoklicanega osebja, so ogromni," je zapisano v poročilu, ki med drugim opozarja na pomanjkljivosti v ruskih upravnih in logističnih sistemih.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 21. septembra izdal ukaz o mobilizaciji več sto tisoč rezervistov, a so bile kmalu ugotovljene številne nepravilnosti, saj so pozive prejeli tudi ljudje, ki ne izpolnjujejo pogojev za to.

V luči tega je Moskva v ponedeljek suspendirala in premestila častnika v regiji Habarovsk Jurija Lajko, saj je bilo tam pomotoma vpoklicanih več tisoč ljudi za boje v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Od več tisoč rojakov, ki so v zadnjih desetih dneh prejeli poziv in prišli v naborne urade, so jih približno polovico poslali domov, ker niso izpolnjevali meril za vpoklic," je dejal guverner regije Mihail Degtarjev. Poudaril je, da to ne bo vplivalo na izpolnjevanje nalog, ki jim jih je naložil ruski predsednik.

Medtem so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass tudi lokalne oblasti v regiji Jakutija okoli 300 moških poslale domov, ker so bili neupravičeno vpoklicani.

Strah pred delno mobilizacijo je množico Rusov spodbudil k umiku v večino okoliških držav, kot so baltske države, Finska, Gruzija, Kazahstan in Mongolija. Samo v Kazahstan je od razglasitve mobilizacije vstopilo že več kot 200 tisoč ruskih državljanov, državo pa naj bi zapustilo približno 147 tisoč Rusov, je danes dejal kazahstanski notranji minister Marat Ahmetjanov. Hkrati je poudaril, da za ruske državljane ne bodo omejili vstopa, in dodal, da je bilo do zdaj vloženih že 68 prošenj za pridobitev kazahstanskega državljanstva.

10.39 Srhljiv posnetek: v Rusiji opazili "jedrski vlak"

Posnetek ruskega vlaka, ki prevaža opremo za jedrsko orožje, je sprožil paniko. Vojni analitiki ob tem mirijo, da mogoče vendarle še ni čas za apokaliptične napovedi. Vlak so posneli nekje v osrednji Rusiji, peljal naj bi se proti Ukrajini, posneta oprema pa pripada oddelku ruskega obrambnega ministrstva, ki se ukvarja s skladiščenjem, vzdrževanjem, prevozom in varovanjem jedrskega orožja, je pojasnil vojaški strokovnjak Konrad Muzika.

According Rybar a train with military equipment going to the front by rail somewhere in central Russia.

Russian KamAZ-43269 "Spoke" Equipped with a 30 mm 2A42 cannon, a PKT machine gun and an AG-30 automatic grenade launcher. #RussiaUkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/cQJMlBE7VK — Matt Bianchini 🇺🇸 (@m16800) October 2, 2022

Po mnenju analitikov v Rusiji nič ni naključno in tudi ta posnetek ni po naključju pricurljal v javnost ravno v času, ko Rusija izgublja na bojiščih v Ukrajini. Muzika je tako izpostavil mogoča scenarija. "Prvi razlog je, da želi Putin Zahodu pokazati, da so razmere v Ukrajini eskalirale. Drugi in verjetnejši razlog so vaje ruskih vojaških čet, ki potekajo v jesenskem času," je pojasnil Muzika.

Tuji mediji poročajo, da je zveza Nato državam članicam in drugim zaveznicam pretekli konec tedna poslala poročilo in jih opozorila, da je Putin začel premike torpedov Poseidon, znanih kot "orožje apokalipse", saj lahko nosijo tudi jedrsko konico. Poseidon naj bi bil na poti iz arktičnega kroga proti Karskemu morju. Ob tem so zapisali tudi, da ruske jedrske podmornice K-329 Belgorod ni več v bazi v arktičnem krogu in da obstaja možnost, da bi torpede Poseidon namestili na omenjeno podmornico.

7.15 ZDA Ukrajini obljubljajo dodatne raketne sisteme himars

ZDA bodo v Ukrajino poslale še štiri sodobne raketne sisteme himars, ki imajo ključno vlogo v boju proti ruski vojski, je v ponedeljek v Washingtonu dejal neimenovani ameriški vojaški predstavnik. To bo del novega, 625 milijonov dolarjev vrednega svežnja pomoči, ki ga bodo uradno napovedali danes.

Artilerijski raketni sistemi visoke mobilnosti (himars) Ukrajincem omogočajo obstreljevanje ruskih sil od daleč, z njimi uničujejo mostove in drugo infrastrukturo ter ovirajo oskrbo ruskih enot na fronti. ZDA so Ukrajini dostavile že 16 takih sistemov. Najnovejši sveženj pomoči vključuje tudi strelivo in drugo opremo za ukrajinske enote.

22.01 Tako bi Musk končal vojno v Ukrajini

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Mirovniški načrt Elona Muska je tak:

- Znova se izvedejo referendumi v ukrajinskih regijah, ki si jih je priključila Rusija. Tokrat pod nadzorom Organizacije združenih narodov. Rusija zapusti Ukrajino, če se prebivalci regij na referendumu izrečejo proti priključitvi Rusiji.

- Krim postane uradni del Rusije, kar je bil že od leta 1783, nato pa ga je po napaki Hruščova dobila Ukrajina, trdi Musk (Sovjetska zveza je vladanje Krimskemu polotoku leta 1954 uradno prenesla na Ukrajinsko ljudsko republiko, ki je bila takrat del SZ, op. p.).

- Zagotovljeni so stabilni vodni viri za Krim.

- Ukrajina ostane nevtralna.

Musk je na Twitterju še zapisal, da bi v totalni vojni, torej ob mobilizaciji vseh razpoložljivih mož Ukrajine in Rusije, najverjetneje zmagala druga. Dejal je tudi, da takšnih stvari ne objavlja zato, da bi bil priljubljen, temveč zato, ker ga skrbi umiranje milijonov ljudi. Foto: Reuters

Musk je v dveh dodatnih komentarjih nadaljeval, da bo končni rezultat tako ali tako najverjetneje enak, vprašanje je le, koliko ljudi bo do takrat še umrlo, in da je ena od alternativ takšni razrešitvi, pa čeprav je malo verjetna, jedrska vojna.

V anketi, ki jo je Musk priložil svojim predlogom, je precej več uporabnikov izrazilo nestrinjanje z njimi kot strinjanje (63 odstotkov proti 37 odstotkom). Musk rezultata ni sprejel, temveč je izrazil prepričanje, da so anketo sabotirali "boti", torej lažni profili na Twitterju.

Predlogi Elona Muska so bili, če sklepamo po komentarjih, večinoma izrazito nepriljubljeni, še posebej pa so mu jih zamerili (vidnejši) Ukrajinci. Sergij Kislica, ukrajinski predstavnik pri Organizaciji združenih narodov, je Muska obtožil vmešavanja v stvari, na katere se ne spozna. "Naslednjič, ko bom potreboval vodovodarja, bom poklical Elona Muska," je na Twitterju zapisal Kislica.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

Ukrajinski diplomat Oleksander Šerba je Muska opozoril, da ni težava samo v ozemlju, temveč v ljudeh in genocidu nad rusko kulturo. "Elon, kar je zate mir, so na drugi strani uničena življenja za Ukrajince. To je tako, kot da bi Hitlerju dovolil, da počne, kar želi!"

Slavni šahist Gari Kasparov je predlog Elona Muska medtem označil za moralno idiotsko ponavljanje kremeljske propagande ter izdajo ukrajinskega poguma in žrtve. Kasparov je pikro namignil, da je Musk očitno na Wikipediji nekaj minut prebiral članek o Krimu in zdaj ve vse o Putinovi krvavi vojni. "Kdo si ti, da boš leta Putinovih vojnih zločinov zdaj nagradil z ukrajinsko zemljo?" se je razhudil Kasparov in Muska pozval, naj prizna, da je bil v času pisanja predlogov za konec vojne pod vplivom drog.

This is moral idiocy, repetition of Kremlin propaganda, a betrayal of Ukrainian courage & sacrifice, and puts a few minutes browsing Crimea on Wikipedia over the current horrific reality of Putin's bloody war. https://t.co/63rmDmqTzb — Garry Kasparov (@Kasparov63) October 3, 2022

Ben Collins, novinar ameriškega medija CNBC, je Muska medtem vprašal, ali misli, da je mogoče, da se ljudje, ki so sodelovali v njegovi anketi, z njim tokrat pač ne strinjajo in da je do pred kratkim živel v varnem mehurčku, polnem grabežljivih kimavcev, ki so pritrjevali vsaki njegovi besedi.

Ukrajinski diplomat in veleposlanik Ukrajine v Nemčiji je Elonu Musku na Twitterju medtem javil: "Je*** se, Elon Musk, to je moj diplomatski odziv na tvoj predlog."

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je svoje sledilce na Twitterju v nekoliko bolj mirnem tonu medtem vprašal, kakšen Elon Musk jim je bolj všeč: tak, ki podpira Rusijo, ali tak, ki podpira Ukrajino? Velika večina jih je izbrala drugo možnost.