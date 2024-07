"Sledili bodo dogovori s Češko, Slovenijo, po srečanju z irskim premierjem pa smo sprejeli tudi odločitev, da delamo na varnostnem sporazumu z Irsko," je dejal Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da so med njegovim nedavnim obiskom v ZDA sprejeli odločitve o dobavi dodatnih sistemov zračne obrambe patriot, ob sklicevanju na ukrajinske medije poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Sporazum dodatnih finančnih zavez Slovenije do Ukrajine ne predvideva

Slovenska vlada je varnostni sporazum, kakršnega je Ukrajina že podpisala s številnimi državami, začela pripravljati spomladi. Med drugim bi lahko sporazum podpisala že predsednica republike Nataša Pirc Musar, ko je bila v Kijevu konec junija, a se je zapletlo, ker Ukrajina ni podprla osnutka, saj v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

Ker sporazuma še niso uskladili, ga premier Robert Golob z Zelenskim ni mogel podpisati niti na nedavnem vrhu Nata. Po novem naj bi ga predvidoma podpisal v četrtek na zasedanju Evropske politične skupnosti v Londonu.

Sporazum naj ne bi predvideval dodatnih finančnih zavez Slovenije do Ukrajine, razen nadaljnjega financiranja humanitarne pomoči. Vseboval bi obsodbo ruske agresije in neomajno podporo Slovenije ozemeljski celovitosti Ukrajine ter zavezanost skupnim vrednotam, od demokracije do varovanja človekovih pravic in svoboščin.