"Napredek na področjih, ki so pomembna za toliko ljudi, kot so nezakonite migracije in državna varnost, lahko dosežemo le, če ponudimo roko sodelovanja našim evropskim prijateljem," je povedal Starmer, ki je danes na gradu v bližini Oxforda gostil 45 voditeljev drugih evropskih držav.

Napovedal je poglobitev sodelovanja na področjih varnosti in obrambe ter tudi nezakonitih migracij. Zagotovil je, da bodo razbili kriminalne združbe in njihov poslovni model ter zaščitili svoje meje. Pri tem bo britanska vlada iskala praktične rešitve, ki bodo v skladu z mednarodnim pravom.

"Danes smo tukaj začeli to delo. Povečujemo svojo prisotnost v Evropskem policijskem uradu Europol v Haagu, da bi v polnosti odigrali svojo vlogo pri delovanju evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov," je dejal novi britanski premier iz vrst laburistov.

Poleg tega Združeno kraljestvo z več partnerskimi državami, med drugim Slovenijo in Slovaško, krepi sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu, je dejal na novinarski konferenci po koncu vrha.

Kot sta Starmer in slovenski premier Robert Golob zapisala v skupni izjavi, ki so jo posredovali iz Golobovega kabineta, bosta državi med drugim okrepili izmenjavo informacij. Poleg tega si bosta skupaj prizadevali za zapolnitev vrzeli, ki jih lahko izkoristijo kriminalne združbe, in spodbujali učinkovito sodelovanje v pravosodnih zadevah.

Prime Minister 🇸🇮 Robert Golob met new 🇬🇧 Prime Minister @Keir_Starmer. He congratulated him on his convincing election victory. The expectations of the international community for the new 🇬🇧 government are high. Prime Minister Golob believes in the success of the 🇬🇧 government. pic.twitter.com/CYgdoe6lTr