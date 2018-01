Zdravniki so bili prepričani, da bo zaradi strela v glavo umrla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video: AP

Jovanno Calzadillas je napadalec Stephen Paddock, ki je na festivalu country glasbe ubil 58 ljudi, ustrelil v glavo. "Čeprav ne bom več ista Jovanna, se bom vrnila močnejša. Ljudem, kot je on, ne bomo pustili zmagati in ne bomo živeli v strahu," je povedala na novinarski konferenci.

Prve napovedi zdravnikov so bile zelo črnoglede. Krogla je namreč poškodovala levo polovico njenih možganov, zato niso pričakovali, da bo preživela.

Možu so svetovali, da jo odklopijo z aparatov

"Zdravnik je prišel k meni in me vprašal, ali je darovalka organov," se spominja njen mož Frank. Kljub nasvetu zdravnikov, da jo odklopijo z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju, je temu nasprotoval.

Zdravniki zdaj pravijo, da jo čaka dolgo okrevanje, a se bo že v nekaj dneh vrnila domov k možu in dvema otrokoma.

64-letni upokojeni računovodja Stephen Paddock je 1. oktobra lani zakrivil najhujši strelski pokol v zgodovini ZDA. Iz svoje sobe v 32. nadstropju hotela Mandalay Bay je začel streljati na množico na koncertu, pri čemer je ubil 58 in ranil več kot 500 ljudi.