7.05 ZDA zaradi grožnje o napadu zaprle veleposlaništvo v Kijevu

6.20 ZDA bodo Ukrajini zagotovile protipehotne mine

"Veleposlaništvo bo zaprto iz previdnostnih razlogov, uslužbencem pa je bilo naročeno, naj se evakuirajo. Veleposlaništvo ZDA priporoča, da so ameriški državljani pripravljeni na takojšnjo evakuacijo v primeru opozorila za zračni napad," je zapisano v izjavi.

