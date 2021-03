ZDA uvedle nove ukrepe proti vojaškim vladarjem Mjanmara

Finančno ministrstvo ZDA je v četrtek uvedlo nekaj novih sankcij proti ministrstvoma za obrambo in notranje zadeve Mjanmara ter podjetjema pod nadzorom vojske, ki je 1. februarja izvedla državni udar. O Mjanmaru bo danes za zaprtimi vrati razpravljal tudi Varnostni svet ZN v New Yorku.

Predsednik ZDA Joe Biden je že prejšnji mesec uvedel nekaj sankcij proti vojaškim voditeljem Mjanmara, tokrat pa so ministrstvoma za obrambo in notranje zadeve ter podjetjema Myanmar Economic Corporation and Myanmar Economic Holdings Limited, preko katerih vojska nadzira državno gospodarstvo, prepovedali določeno trgovino z ZDA, zlasti pri nakupu tehnologije, ki se uporablja za nadzor družabnih medijev in podobno, piše STA.

Velike škode ne bo

Sankcije ne bodo naredile veliko škode, saj izvoz ZDA v Mjanmar ni velik. Skupina Justice for Myanmar je s sankcijami zadovoljna, vendar pa meni, da bi bilo veliko bolj učinkovito, če bi ZDA enostavno zaplenile premoženje generalov, ki vodijo udar, in prepovedale vse transakcije z Američani in ameriškimi podjetji.

Ameriška vlada je sicer že 4. februarja preprečila poskus voditeljev udara, da iz banke Federal Reserve v New Yorku umakne milijardo dolarjev premoženja države.

ZN poročajo, da je od državnega udara naprej v protestih umrlo 54 ljudi, policija in vojska pa sta zaprli 1700 ljudi, med njimi 29 novinarjev.

Varnostnemu svetu ZN bo danes za zaprtimi vrati o položaju v Mjanmaru poročala posebna odposlanka ZN za to državo Christine Schraner Burgener, ki je že posvarila vse članice ZN, da ne smejo priznati nelegitimnega državnega udara.

Rusija in Kitajska proti

Sankcije zaenkrat preprečujeta Rusija in Kitajska, ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas Greenfield pa je nadaljevanje nasilja v državi označila za nesprejemljivo.

Na sedežu ZN so se za zdaj izognili diplomatskemu spopadu glede tega kdo zastopa Mjanmar. Vojaški voditelji so v soboto odstavili veleposlanika Kyaw Moe Tuna in na njegov položaj postavili namestnika Tin Maung Nainga, ki pa je vmes že odstopil.

Kyaw Moe Tun tako ostaja veleposlanik, čeprav je v petek pozval članice ZN, naj z vsemi sredstvi zavrnejo državni udar. Vojski se je uprlo tudi veleposlaništvo v Washingtonu z obsodbo pobijanja protestnikov in pozivom oblastem, naj se vzdržijo nasilja, še piše STA.