V Kijevu so se oglasile sirene za zračni napad #vŽivo

Ob začetku vrha EU-Ukrajina so se v Kijevu oglasile sirene za zračni napad.

Foto: Reuters

V ukrajinski prestolnici Kijev so se danes tik pred začetkom vrha EU-Ukrajina oglasile sirene, ki opozarjajo na možnost zračnega napada, poročajo dopisniki francoske tiskovne agencije AFP. Voditelji institucij EU in Ukrajine bodo sicer danes razpravljali o podpori Ukrajini na njeni poti v EU in pri soočanju z rusko agresijo.