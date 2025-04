Mednarodni denarni sklad (IMF) še vedno ocenjuje makroekonomske posledice uvedbe carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a kot je v četrtek zvečer sporočila njegova izvršna direktorica Kristalina Georgieva, te nedvomno pomenijo bistveno grožnjo svetovnim gospodarskim obetom v času šibke rasti. Kmalu po uveljavitvi carin pa je Trump, v nasprotju s predstavniki svoje vlade, izjavil, da dopušča možnost pogajanj z državami za znižanje carin, če te ponudijo "nekaj fantastičnega". Vztrajal je tudi, da bodo delnice in ameriško gospodarstvo doživeli razcvet, čeprav so se finančni trgi zaradi njegovih carin že znašli na udaru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ključni poudarki dneva:



7.55 Trump po napovedi carin dopušča možnost pogajanj z državami

6.58 IMF: Trumpove carine grožnja svetovni gospodarski rasti

7.55 Trump po napovedi carin dopušča možnost pogajanj z državami

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek po napovedi carin na uvoz v ZDA iz vsega sveta v pogovoru z novinarji dejal, da bi bil pripravljen na pogajanja o carinah, a le pod pogojem, da ZDA v zameno dobijo "nekaj dobrega". Kot primer je navedel ameriški prevzem družabnega omrežja TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški predsednik je v preteklosti že omenil možnost nižjih carin za Kitajsko, če bo ta privolila v prodajo platforme ameriškemu kupcu. "S TikTokom imamo situacijo, v kateri bo Kitajska verjetno rekla: 'Odobrili bomo posel, toda ali boste kaj storili glede carin?'" je še povedal novinarjem.

Prepričan je, da so ZDA s carinami dobile "veliko moč" za pogajanja. "Postavili smo se v voznikov sedež. Če bi nekatere od teh držav (...) prosili, naj nam naredijo uslugo, bi rekle ne. Zdaj pa bodo za nas naredile vse," je dodal. Pričakuje tudi, da bodo številna podjetja po uvedbi carin preselila proizvodnjo v ZDA.

Prav tako je vztrajal, da bodo delnice in ameriško gospodarstvo doživeli razcvet, čeprav so se trgi zaradi njegovih carin znašli na udaru. "To je pričakovano," je dejal o odzivu trga. "Pacient je bil zelo bolan. Gospodarstvo je imelo veliko težav. Šlo je skozi operacijo. Gospodarstvo bo v razcvetu. Bilo bo neverjetno," je še dodal.

Trump je v sredo napovedal uvedbo 10-odstotnih carin na uvoz blaga iz večine trgovinskih partneric, na uvoz iz približno 60 držav, za katere njegova administracija meni, da imajo najbolj nepoštene trgovinske odnose z ZDA, pa še višje. Za uvoz iz EU bodo veljale 20-odstotne carine, za Združeno kraljestvo pa 10-odstotne. Carine bodo v veljavo stopile v soboto.

6.58 IMF: Trumpove carine grožnja svetovni gospodarski rasti

"Treba se je izogibati ukrepom, ki lahko dodatno škodijo svetovnemu gospodarstvu. ZDA in njihove trgovinske partnerje pozivamo, naj konstruktivno sodelujejo pri reševanju trgovinskih napetosti in zmanjšanju negotovosti. Ugotovitve svoje ocene bomo delili v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO), ki bo objavljeno v času spomladanskih srečanj IMF in Svetovne banke ta mesec v Washingtonu," je sporočila Georgieva.

Medtem ko bodo svetovno gospodarstvo posledice Trumpovih carin šele doletele, pa so bili prvi na vrsti finančni trgi. Industrijski indeks Dow Jones je v četrtek v New Yorku padel za skoraj štiri odstotke, širši indeks Standard & Poor's 500 za skoraj pet odstotkov, Nasdaq pa za skoraj šest odstotkov. To so najhujši padci od marca 2020, ko je izbruhnila pandemija covida-19.

Potem ko je v sredo napovedal uvedbo desetodstotnih carin na uvoz z vsega sveta in za nekatere države še višje, se je Trump v četrtek umaknil iz Washingtona na svoje floridsko posestvo. V nasprotju s predstavniki svoje vlade pa je na poti tja že dopustil možnost pogajanj z državami po svetu glede znižanja carin.

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je pred tem zavrnil možnost izjem za določene države, gospodarski svetovalec Peter Navarro pa je dejal, da ne bo nobenih pogajanj.

Zaradi Trumpove poteze je čez noč izpuhtelo v zrak več tisoč milijard dolarjev vrednosti delnic ameriških podjetij, kar je hudo prizadelo tudi zasebne pokojninske sklade, ki imajo naložbe v delnicah.