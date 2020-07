ZDA še sedmi dan čez 60 tisoč. Trump zdaj podpira maske.

V ZDA, ki ostajajo najhuje prizadeta država v pandemiji covida-19, so tako doslej potrdili 3,82 milijona okužb z novim koronavirusom. Koronavirusna bolezen 19 pa je zahtevala 140.922 življenj, kažejo podatki univerze Johnsa Hopkinsa.

Trump je ob tem prvič podprl nošenje zaščitnih mask. "Številni ljudje pravijo, da je nošenje zaščitnih mask, ko ne moreš ohranjati ustrezne razdalje, domoljubno," je zapisal na Twitterju. "Nihče ni večji domoljub kot jaz, vaš najljubši predsednik," je dodal. Ob tem je objavil svojo fotografijo z masko na obrazu, poroča STA.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN