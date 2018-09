ZDA nameravajo zapreti palestinsko misijo v Washingtonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so ZDA decembra lani enostransko priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela, so Palestinci prekinili stike s predstavniki uradnega Washingtona.

Potem ko so ZDA decembra lani enostransko priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela, so Palestinci prekinili stike s predstavniki uradnega Washingtona. Foto: Reuters

ZDA so obvestile palestinsko vodstvo, da bodo zaprle palestinsko misijo v Washingtonu, je danes sporočil visoki predstavnik palestinskih oblasti Sajeb Erekat. Kot je poudaril, je to še en dokaz politike kolektivnega kaznovanja Palestincev, ki jo izvaja administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Gre za zadnjo odločitev v nizu ukrepov, ki jih je proti palestinskemu vodstvu sprejela administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Ameriški predstavnik nas je obvestil o odločitvi o zaprtju palestinske misije v ZDA," je sporočil drugi človek Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Sajeb Erekat.

"Gre za nov oris politike kolektivnega kaznovanja Palestincev"

"Gre za nov oris politike kolektivnega kaznovanja, ki ga Trumpova administracija izvaja proti palestinskemu ljudstvu, enkrat mu je že odvzela finančno pomoč za človekoljubne dejavnosti, vključno na področjih zdravstva in izobraževanja," je bil kritičen Erekat. Dodal je, da nevarno zaostrovanje kaže na to, da poskušajo ZDA razbiti mednarodni sistem za prikrivaje izraelskih zločinov.

Predstavniki State Departmenta so namero o zaprtju palestinske misije v Washingtonu potrdili. Kot so sporočili, Palestinci zavračajo pogovore z administracijo predsednika Trumpa in hkrati nočejo začeti mirovnih pogajanj z Izraelom.

"Misiji PLO smo dovolili vodenje operacij, ki podpirajo dosego trajnega, celovitega miru med Izraelci in Palestinci. Vendar PLO ni sprejel korakov, ki bi omogočili začetek neposrednih in vsebinskih pogajanj z Izraelom," je povedala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa želi po navedbah New York Timesa povečati pritisk na palestinske voditelje, da sprejmejo ameriški predlog mirovnega sporazuma z Izraelom. Foto: Reuters

Voditelji PLO so po njenih besedah obsodili ameriški mirovni načrt, ne da bi ga videli, in zavrnili pogovore z ameriško vlado o naporih za mir. "Posledično se je administracija odločila, da bo za zdaj zaprla urad PLO v Washingtonu," je dejala Nauertova.

ZDA odstopila od financiranja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem

Pomočnica palestinskega zunanjega ministra Amal Džadu je povedala, da je odločitev o zaprtju palestinske misije v skladu s politiko, ki jo Trumpova administracija vodi do Palestincev.

Pri tem je spomnila na odstop od rešitve dveh držav, priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela in ukinitev financiranja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (Unrwa). "To je le še en člen v verigi ukrepov ameriške administracije proti Palestincem," je dejala Džadujeva, ki se na Bledu udeležuje Blejskega strateškega foruma.

"ZDA so država, ki bi si morala prizadevati za vrednote Združenih narodov, kot sta pravica do samoodločbe in svoboda. Ne verjamem, da si večina Američanov želi, da njihova vlada zatira druge narode, še posebej narod, ki je že tako žrtev izraelske okupacije," je še povedala predstavnica palestinskih oblasti.

ZDA so že v začetku meseca sporočile, da ne bodo več financirale agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (Unrwa), ki skrbi za pet milijonov palestinskih beguncev.

New York Times je takrat poročal, da želi Trumpova administracija z ukrepom povečati pritisk na palestinske voditelje, da sprejmejo novi ameriški predlog mirovnega sporazuma z Izraelom, ki ga ZDA napovedujejo že nekaj časa.