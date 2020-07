ZDA nad Sirijo prestregle iransko potniško letalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so danes sporočile, da so nad Sirijo prestregle iransko potniško letalo. Iranska državna televizija je pred tem poročala, da je to storil Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP, povzema STA.