ZDA hitreje od svetlobe: do januarja 20 milijonov odmerkov cepiva

Predstavniki Bele hiše so v sredo sporočili, da nameravajo do začetka januarja v okviru operacije Hitreje od svetlobe po ZDA razdeliti 20 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. Do srede so jih razdelili 9,5 milijona, do zdaj pa se je cepilo okrog milijon ljudi.

Cepivi podjetij Pfizer in BioNTech ter Moderne in Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA zahtevata dva odmerka v razmiku nekaj tednov. General Gus Perna, ki je odgovoren za distribucijo cepiv, je zagotovil, da operacija imunizacije poteka dobro, poroča STA.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom v ZDA do srede okužilo že 8,5 milijona ljudi, za covid-19 pa je umrlo več kot 326 tisoč ljudi.

Ob prihodu v New York obvezna karantena

V državi New York, ki ima največ smrtnih žrtev med vsemi zveznimi državami ZDA (36.867), so do zdaj cepili že 30 tisoč zdravstvenih delavcev. V sredo so sicer potrdili 11.937 novih okužb, pozitivnih je bilo 5,84 odstotka opravljenih testov. Umrlo je 164 ljudi.

Mesto New York je zdaj za vse obiskovalce iz tujine uvedlo obvezno karanteno, še posebej pozorni pa bodo na potnike, ki bodo prišli iz Velike Britanije. Te bodo nadzirali in obiskovali namestniki šerifa New Yorka. Kazen za kršenje karantene je tisoč dolarjev na dan.