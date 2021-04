Zavezniki po 20 letih začenjajo umik iz Afganistana

Po terorističnih napadih v ZDA, ki so zahtevali skoraj 3.000 smrtnih žrtev, so se mednarodne sile pod vodstvom ZDA že oktobra 2001 podale v Afganistan. Cilj je bilo iskanje teroristov mreže Al Kaida pod vodstvom Osame bin Ladna, ki je v ZDA izvedla napade z letali, pa tudi strmoglavljenje talibanov, ki so tej mreži v Afganistanu ponujali zatočišče. Ob vstopu v zavezništvo leta 2004 se je tej operaciji pridružila tudi Slovenija. Prvi vojaki so tja odšli že marca tistega leta.

Trump sklenil mirovni dogovor

Ko je leta 2017 na položaj predsednika ZDA prišel Donald Trump, je bilo v Afganistanu okoli 9.000 ameriških vojakov. Trump je kmalu prisotnost okrepil za približno polovico, nato pa leta 2019 privolil v pogovore s talibani. Ti so februarja 2020 pripeljali do mirovnega dogovora, ki je predvideval konec spopadov v Afganistanu in umik ameriških sil v prihodnjih 14 mesecih.

Umik naj bi se tako končal do 1. maja letos, a se je to po menjavi v Beli hiši odložilo. Umik se bo tako začel 1. maja in končal do 11. septembra. Načrt so potrdili tudi preostali zavezniki v Natu. Dejansko so se sile začele umikati že nekaj dni pred 1. majem, a ker gre za tvegano operacijo, je znanih le malo podrobnosti.

V Afganistanu je trenutno šest slovenskih vojakov

V Afganistanu je trenutno okoli deset tisoč Natovih vojakov, od tega okoli 2.500 ameriških. Med njimi je šest pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo na območju Herata na zahodu Afganistana. Slovenski vojaki se bodo umikali v okvirih dogovorjenega časovnega načrta zaveznikov, so za STA pojasnili na obrambnem ministrstvu. Predvidoma bo umik šestih slovenskih vojakov, ki so delovanje v operaciji Odločna podpora prevzeli februarja, potekal v sodelovanju z Italijo.

Priprave za varno vrnitev slovenskih pripadnikov in njihove opreme na ministrstvu za obrambo že potekajo, so zagotovili. Načrt vračanja opreme bo sicer prilagojen zmožnostim in ocenjenim stroškom, so pojasnili.

O koncu sodelovanja Slovenije v Afganistanu bo predvidoma maja odločala tudi vlada. Na Morsu so zagotovili, da bo o vsem obveščen tudi državni zbor oziroma pristojna parlamentarna odbora. V Afganistanu se je sicer od začetka slovenskega sodelovanja izmenjalo skoraj 1.400 slovenskih vojakov. Največ naenkrat jih je bilo pod Hindukušem leta 2011, ko jih je bilo v dveh izmenah skupaj 179.

Kaj se bo dogajalo v Afganistanu po umiku tujih sil, si za zdaj nihče ne upa napovedovati.