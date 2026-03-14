Zaskrbljenost narašča: v judovski šoli odjeknila eksplozija

Danes zjutraj je v judovski šoli v Amsterdamu odjeknila eksplozija, poroča nizozemska tiskovna agencija ANP. Županja mesta je dogodek označila za nameren napad na judovsko skupnost.

Eksplozija je odjeknila v šoli v prestižnem stanovanjskem naselju v južnem delu Amsterdama.

Poškodovanih ni bilo, nastala je le materialna škoda, je v sporočilu za javnost sporočila županja Femke Halsema.

Varnost v sinagogah in judovskih ustanovah v nizozemski prestolnici je sicer po petkovem požigu sinagoge v središču Rotterdama že poostrena.

"To je strahopetno dejanje agresije proti judovski skupnosti," je dejala Halsema in dodala: "Judje v Amsterdamu se vse bolj soočajo z antisemitizmom. To je nesprejemljivo."

Zaskrbljenost zaradi morebitnih napadov na judovske skupnosti po svetu se je povečala po napadih ZDA in Izraela na Iran ter poznejšem odzivu Teherana.

Napad na sinagogo v Michiganu

V predmestju Detroita v zvezni državi Michigan je v četrtek libanonski napadalec s poltovornjakom, naloženim z ognjemetom in sodi bencina, trčil v sinagogo, nato je izbruhnil požar.

Napadalec, ki so ga ameriški uradniki identificirali kot 41-letnega Aymana Ghazalija, je napad izvedel teden dni po tem, ko je Izrael 5. marca bombardiral njegovo domače mesto v Libanonu, pri čemer sta življenje izgubila njegova brata ter nečakinja in nečak.