Zaradi suma korupcije Netanjahuja zasliševali kar pet ur

Izraelska policija je danes zaradi obtožb korupcije več ur zasliševala izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegovo ženo Saro. Netanjahu je obtožbe že zanikal in zavrnil pozive k odstopu.

Zaslišanje Benjamina Netanjahuja in njegove žene Sare je po poročanju izraelskih medijev trajalo pet ur. Foto: Reuters

Kot so pojasnili na izraelski policiji, sta bila izraelski premier Benjamin Netanjahu in njegova žena Sara na zaslišanju več ur. Več o zaslišanju niso hoteli pojasniti, je pa po poročanju izraelskih medijev to trajalo kar pet ur.

Netanjahu naj bi si želel zagotoviti pozitivno publiciteto

Zaslišanje naj bi bilo povezano z obtožbami, da je hotel Netanjahu večinskemu lastniku telekomunikacijske družbe Bezek Šavlu Eloviču ponuditi državne subvencije v zameno za pozitivno poročanje Elovičevega spletnega portala Walla o delu izraelske vlade.

Izraelski policisti so Eloviča skupaj z Netanjahujevim svetovalcem Nirom Hefecem aretirali sredi februarja. Tedaj so aretirali še pet drugih ljudi, med drugim Elovičevo ženo, ki pa so jo že izpustili. Po poročanju medijev naj bi policija našla zapise pogovorov med Elovičevo in Netanjahujevo ženo, ki so podkrepili sodelovanje med obema moškima.

Izraelski premier že zavrnil pozive k odstopu

Premierjevo soprogo so danes zaslišali na sedežu izraelskega preiskovalnega urada v Tel Avivu, premierja pa istočasno v njegovi rezidenci v Jeruzalemu. 68-letni Netanjahu je po zaslišanju vse obtožbe zanikal in zavrnil pozive k odstopu. "Prepričan sem, da se ne bo nič zgodilo," je premier povedal v videoposnetku, objavljenem na Facebooku.

Dodal je, da se že veseli ponedeljkovega srečanja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši, hkrati pa je ameriškega predsednika označil za "pravega" prijatelja Izraela.

Netanjahu stari znanec tožilstva in policije

Netanjahuja so pred tem v povezavi z različnimi korupcijskimi primeri zaslišali že osemkrat. Policija je sredi februarja državnemu tožilstvu priporočila, naj tudi proti premierju vloži obtožnico v dveh ločenih primerih korupcije, ker naj bi našli dokaze o podkupovanju in kršitvi zaupanja.

Po navedbah policije je Netanjahu skupaj z ženo Saro in sinom Jairjem od izraelskega in avstralskega milijarderja prejel cigare in nakit v vrednosti milijona šeklov oziroma 229 tisoč evrov na način, ki pomeni podkupovanje.

V drugem primeru pa naj bi poskušal pri nekem časopisu doseči pozitivno publiciteto v zameno za oslabitev tekmeca.