Zaradi nevihte na tajskih otokih ujetih več tisoč turistov

Več tisoč ljudi je ostalo ujetih na otokih na jugu Tajske, potem ko so zaradi tropske nevihte Pabuk že zaprli več letališč in pristanišč. Prva tropska nevihta v času vrhunca turistične sezone po nekaj desetletjih se je danes še okrepila in že dosegla območje Pak Phanang..

Iz Tajskega zaliva so v pristanišča vpoklicali vse ladje, a je nevihta terjala smrtno žrtev. V bližini meje z Malezijo je namreč umrl ribič, potem ko so danes valovi zadeli njegov čoln, ko se je vračal v pristanišče. Enega ribiča še pogrešajo. Že v sredo je sicer zaradi neupoštevanja prepovedi plavanja umrl Rus, ki je utonil pri otoku Koh Samui.

Predivoma do sobote bosta ostali zaprti letališči Koh Samui in Nakhon Si Thammarat. Pri čemer je na otokih sedaj obtičalo več deset tisoč turistov, ki bodo morali počakati, da nevihta mine.

Oko nevihte bo po pričakovanju vremenoslovcev šlo čez Nakhon Si Thammarat na polotoku. Čeprav najhujši nalivi in vetrovi ne bodo prizadeli otokov, pa oblasti vseeno opozarjajo k previdnosti, saj je nevihta obsežna. Vetrovi trenutno pihajo s hitrostjo 75 kilometrov na uro, zaradi česar je morje precej razburkano.

V preteklih dneh pred nevihto že zbežalo več deset tisoč turistov

Pred tropsko nevihto Pabuk je sicer v preteklih dneh že zbežalo več deset tisoč turistov. Do sobote na jugu Tajske vremenoslovci napovedujejo močne nalive, veter in do sedem metrov visoke valove. Lokalne oblasti so že evakuirale okoli 6000 prebivalcev iz province Nakorn Si Thammarat, ki jo je nevihta dosegla v četrtek.

Pabuk je prva tropska nevihta, ki je zadnjih tridesetih letih prizadela to območje izven sezone monsunov. Pot naj bi nadaljevala na celinsko Tajsko.

Po opozorilih vremenoslovcev bi lahko bila najbolj uničujoča na Tajskem po letu 1962, ko je to državo prizadela tropska nevihta Harriet. Ta je zahtevala skoraj tisoč življenj.

Pred tropsko nevihto Pabuk je sicer v preteklih dneh že zbežalo več deset tisoč turistov. Foto: Reuters