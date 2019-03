Zaradi napadov na nemške vlake prijeli še dva osumljenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl je danes sporočil, da so v preiskavi poskusa sabotaže nemških potniških vlakov prijeli še dva osumljenca. Aretaciji so izvedli v sredo v Pragi, dvojica pa je oblikovala teroristično celico skupaj z Iračanom, ki je priznal napad, in njegovo ženo, je povedal Kickl.