Zaradi koronavirusa umrl srbski pravoslavni škof

"Škof Milutin se je okužil s koronavirusom, ko je služil kot pastir svojim ljudem," so sporočili iz njegove škofije. Pojasnili so še, da sta se v tej škofiji okužila še dva predstavnika Pravoslavne cerkve, poroča STA.

Škof je umrl v eni od bolnišnic v Beogradu, kamor so ga prepeljali 26. marca.

Očitke, da ogrožajo zdravje prebivalcev, zanikajo

Že pred novico o okužbah v Pravoslavni cerkvi in smrti 71-letnega škofa je bila SPC tarča kritik, ker duhovniki niso spoštovali strogih higienskih ukrepov ob pandemiji. Tako so še po 15. marcu, ko so v Srbiji začeli veljati ti ukrepi, prišli v javnost posnetki, na katerih duhovniki poljubljajo oltar ter pri evharistiji uporabljajo le eno žlico in kelih, poroča STA.

SPC sicer brani svoje obrede. "Nesmiselno in zlobno je, da tisti, ki ne hodijo niti v cerkev niti k obhajilu, pričakujejo od Cerkve, da bo vernike prikrajšala za tisto, kar je zanje najpomembnejše," so sporočili. Trditve, da SPC ogroža zdravje prebivalstva, pa so označili za laž, poroča nemška tiskovna agencija dpa.